Aumentan quejas por causa de ciberdelitos; redes sociales son la principal vía

Con el auge del internet y de los medios electrónicos, en Tlaxcala los principales delitos cibernéticos ocurren en las redes sociales, así como en plataformas y páginas web. Se trata de estafas en la compra-venta de vehículos, de diversos artículos y robo de datos personales y bancarios.

Sin embargo, los tlaxcaltecas comienzan a denunciar y pedir ayuda a las autoridades, pues en la presente administración estatal la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendió mil 775 incidentes, en los cuales previnieron que la gente perdiera más de 24 millones de pesos, aseveró el titular de la dependencia, Alberto Martín Perea Marrufo.

Es una cifra muy importante porque evitamos que la gente diera ese dinero a través del robo de identidad, de plataformas, de compra-venta de vehículos y otros tipos de ciberdelitos, dijo en entrevista con este Diario.

El funcionario estatal refirió que los delitos cibernéticos son todas aquellas acciones que se realizan a través de medios electrónicos por internet y en el cual los ciberdelincuentes utilizan redes sociales, plataformas y páginas web para hacer daño a la ciudadanía.

Tras reconocer el trabajo de la Policía Cibernética adscrita a la SSC, Perea Marrufo señaló que los principales delitos que han identificado en la entidad son el jaqueo de redes sociales y plataformas, donde los delincuentes pueden acceder a número de cuentas bancarias, datos personales y fotografías.

Indicó que tlaxcaltecas también fueron víctimas en la compra-venta de vehículos en plataformas, al ser un fenómeno que afecta al país y la entidad no está exenta. El modo de operación es que el comprador cita al cliente en un lugar para hacer la presunta venta, pero al final asalta a la persona que tenía la intención de comprarse un coche.

En este orden, informó que también han documentado fraudes en plataformas de venta de artículos y productos, pero al ingresar los datos de las tarjetas de crédito y débito les roban la información o bien, nunca llegan los paquetes comprados.

EL FRAUDE NIGERIANO

Perea Marrufo informó que en esta administración, encabezada por Lorena Cuéllar Cisneros, han captado 39 reportes de fraude nigeriano.

Las víctimas nos reportan cuando ya fue el fraude, algunos otros nos piden asesoría y se las damos. Este fraude nigeriano ya tiene mucho tiempo al ofrecer una gran suma de dinero para depositar en la cuenta y luego regresarlo, se ha dado en todo el país y en Tlaxcala, apuntó.

El fraude nigeriano se lleva a cabo mediante correo electrónico y mensajes en redes sociales, donde una persona o el presunto delincuente crea una historia haciéndose pasar por un miembro de la realeza del país de Nigeria, por lo que pide dinero a personas para los trámites que debe realizar prometiendo doblarles la cantidad. Una vez que las víctimas le envían el dinero, el delincuente hace el fraude.

LOS MÁS AFECTADOS POR ESTE DELITO

De acuerdo con la SSC los municipios con mayor incidencia de fraudes cibernéticos son Tlaxcala, Apizaco y Huamantla, por el número de población que tienen y el uso de internet. En tanto, los menos perjudicados son Tlaxco, Terrenate, Lázaro Cárdenas y Benito Juárez. En este sentido, el responsable de la SSC mencionó que el grupo de población más afectado con los ciberdelitos es el de mujeres con el 60 %, el resto corresponde a hombres.

“Es un llamado a las damas para que no hagan caso, bloqueen, denuncien el número que les está acosando. En hombres, es otra modalidad, con la compra-venta de vehículos, los más afectados con hombres y al final son defraudados, algunos son lastimados en su integridad física”, enfatizó.

EL FRAUDE EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO

El fraude en el comercio electrónico ocurre cuando una persona navega por internet para comprar diversos productos, pero es víctima de dolo porque le roban su dinero o no reciben lo que adquirieron.

Los fraudes de la banca comercial se presentan con la suplantación de páginas bancarias, donde por error ingresa el cuentahabiente, ingresa su número de cuenta, pero sufre el robo de esos datos y de su dinero.

Alertó que en los cajeros automáticos también han descubierto desplazadores en donde una persona que va a retirar dinero es interceptada por otra para ayudarla, pero lo que hace es quitarle la tarjeta; en otros casos bloquean los cajeros para quedarse con el recurso.

CÓMO PONER UNA DENUNCIA DE FRAUDE CIBERNÉTICO

Asimismo, el secretario de Seguridad Ciudadana recomendó a los tlaxcaltecas hacer la denuncia por delitos cibernéticos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, al tiempo de buscar asesoría en la Policía Cibernética.

El jaqueo de redes sociales y plataformas son los principales delitos en la entidad, reveló la Policía Cibernética. Mizpah Zamora / El Sol de Tlaxcala

La línea de atención es el 246 465 20 57 y el correo electrónico upc.tlx@gmail.com; el 911 también está disponible para atender este tipo de hechos.

LAS RECOMENDACIONES

Por lo anterior, recomendó analizar las ligas que llegan a sus teléfonos celulares a fin de identificar que no sean posibles fraudes; lo ideal es borrarla en caso de no identificar al remitente.

También, fortalecer la clave de seguridad de sus dispositivos móviles, claves de cuentas bancarias y de internet; no ingresar a sitios no oficiales de trámites de gobierno o de tiendas de ropa y no hacer compra de vehículos por redes sociales o plataformas.

Sugirió a los tlaxcaltecas usar los sitios oficiales de las empresas, así como no bajar la guardia en verificar que sean los sitios oficiales correctos y de esa manera descartar suplantación.

“Si ven una oferta atractiva, deberían desestimarla o desecharla porque no es algo correcto, no poder en riesgo la integridad, el patrimonio, por el contrario, hablar la Policía Cibernética para asesorarlos y acompañarlos”.

Finalmente, reiteró el compromiso de la SSC en fortalecer las acciones de la Policía Cibernética en favor de mejorar la atención a los tlaxcaltecas en las necesidades de seguridad.

1,775 incidentes de ciberdelitos denunciaron los tlaxcaltecas.

La línea de atención de la Policía Cibernética: 246 465 20 57 y el correo electrónico upc.tlx@gmail.com