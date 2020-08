Aumentará Sesa 50 por ciento número de brigadas para prevenir contagios por Covid-19

La Secretaría de Salud (SESA) dio a conocer que, a partir de la próxima semana, aumentará en 50 por ciento el número de “Brigadas Jurisdiccionales” y “Brigadas Cuídate”, como parte de las acciones para prevenir contagios por Covid-19 entre la población.

En conferencia de prensa, el Secretario de Salud, René Lima Morales, detalló que el “Plan de Intervención local para combatir el SARS-COV2 desde la Atención Primaria a la Salud (APS)”, consiste en involucrar a los municipios para que las autoridades locales trabajen a través de sus comités de salud y se atienda a la población vulnerable para brindar tratamiento, detección oportuna de síntomas y control de enfermedades crónicas.

Lima Morales detalló que la estrategia busca tener un impacto sobre más de 50 mil tlaxcaltecas antes de fin de año; además, se capacitará a personas que se denominarán “Agentes Orientadas”, las cuales a su vez instruirán a “Procuradoras Orientadas”, quienes difundirán mensajes de promoción de la salud.

“Tenemos que dar un paso adelante, la estrategia tiene que convertirse también en comunitaria, ya que no hablamos solamente de una contingencia, sino de una nueva realidad, una nueva condición de vida”, indicó.

Durante la conferencia de prensa se dio a conocer que las “Brigadas Cuídate” han realizado, hasta este momento, un total de 62 mil 38 acciones para prevenir contagios de Covid-19 en la población, entre las que destacan 9 mil 745 visitas domiciliarias, 6 mil 274 tomas de PCR, 3 mil 581 seguimientos presenciales, 6 mil 831 seguimientos telefónicos, 12 mil 69 rastreos telefónicos, dos mil 166 tratamientos entregados, 20 mil 570 acciones de promoción a la salud y 49 operativos en tianguis, entre otras actividades.

Entre los logros alcanzados por las “Brigadas Jurisdiccionales para atención de pacientes Covid-19” destaca la entrega de 975 tratamientos a usuarios, 275 pruebas PCR realizadas, 975 valoraciones realizadas y 825 seguimientos telefónicos, que en total suman tres mil 50 acciones.

De acuerdo con el reporte de este miércoles, la Secretaría de Salud del Estado (SESA) confirmó 27 personas recuperadas, 58 casos positivos más y 5 fallecimientos de Covid-19 en Tlaxcala, de las cuales tres se registraron en hospitales de la SESA, una en el Issste y otra en el IMSS; además, en el acumulado de lamentables fallecimientos se suman tres defunciones que fueron confirmados con posterioridad y que se registraron en la SESA.

El estado registra, hasta este momento, cinco mil 257 casos positivos, 808 defunciones, 8 mil 723 casos negativos y mil 147 se encuentran en espera de resultados.

Los municipios con mayor número de defunciones por Covid-19 son Tlaxcala con 94, Chiautempan 72, Apizaco con 68, Huamantla 43, Contla 38, Zacatelco 33, San Pablo del Monte 31, Calpulalpan 30, Papalotla 25, Ixtacuixtla 21, Totolac 20, Santa Cruz Tlaxcala 17, Nativitas y Xaloztoc 16, Tenancingo y Tlaxco 14; Apetatitlán, La Magdalena Tlaltelulco, Panotla, Teolocholco, Tepetitla y Yauhquemehcan 13.

Como parte de la información que presentó la SESA, se dio a conocer que Tlaxcala ocupa el décimo lugar nacional en pruebas aplicadas por cada mil habitantes, y es el número 26 por el número de contagios.

Además, es de los estados con menor número de casos activos, al ocupar el cuarto lugar con 205 y también es de las entidades con menor mortalidad entre intubados al registrar un 53 por ciento.

También, Tlaxcala se encuentra entre los estados con menor reproducción de Covid-19, hace un mes, el 11 de julio el valor de la tasa de reproducción efectiva era igual a 0.89 y la más reciente es de 0.66, cabe señalar que esta tasa indica el número de casos en promedio que una persona infectada causa, por lo que un valor menor a uno, como en Tlaxcala, indica un control y estabilización de la transmisión.

Mientras que, los casos confirmados diarios siguen una tendencia a la baja y la demanda hospitalaria también.

La SESA detalló las indicaciones médicas generales como: tomar el tratamiento TNR4 de manera oportuna, no tomar esteroides o automedicarse, en caso de tener síntomas relacionados a Covid-19 acudir a recibir atención al centro de salud más cercano, buscar atención médica hospitalaria cuando se presente dificultad para respirar, no salir de casa a menos que sea estrictamente necesario, mantener la sana distancia en espacios públicos, en caso de acudir a realizar algún trámite o compra, procurar hacerlo sin acompañante; así como realizar la limpieza y desinfección constante de viviendas.

También se indicó que las manos deben ser higienizadas después de limpiar la nariz, toser, estornudar, tocar superficies fuera del hogar, al llegar al domicilio, tras tocar dinero, visitar un espacio público como el transporte, mercados o lugares de culto, antes y después de comer, y en caso de cuidar a una persona enferma, antes durante y después de tener contacto con ella.

Mientras que, las recomendaciones para los usuarios del transporte público son: al toser o estornudar hacer uso de la técnica de etiqueta, mantener distancia entre usuarios, si la unidad tiene asientos designados para sentarse, no hacer uso de los otros; evitar tocar la cara, lavar con agua y jabón las manos antes y después de haber estado en una unidad de transporte público, de no tener acceso a estos, usar gel antibacterial; usar cubrebocas al estar en la unidad, y si la unidad va llena o empieza a llenarse es importante que los usuarios recuerden al chofer las disposiciones oficiales para que no suba a más personas de las que puedan ir sentadas.

