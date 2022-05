Aurelio Juárez Aguilar reconoce a los emprendedores

El empresario tlaxcalteca Aurelio Juárez Aguilar reconoció el talento de jóvenes, que incursionan como emprendedores en la entidad y en el mapa nacional, y que tienen éxito en sus áreas de trabajo.

Círculos BekaertDeslee, el especialista y líder mundial del desarrollo y fabricación de textiles

Lo anterior lo señaló al asistir como invitado especial a la Expo Tonic, en un centro social de la ciudad de Tlaxcala, donde acompañó a Abigail Ramírez, directora de Tonic Life.

Entérate: ➡️Celebra Mezcal 400 Voces cena maridaje

Ahí, Juárez Aguilar mencionó que es grato conocer a gente trabajadora y que finca su éxito en la labor del día a día. “Me es grato conocer a Abigail, viene a sumar y continuar con el bienestar de Tlaxcala; me llamó la atención, hay que aprender y rodearse de gente exitosa”, sostuvo al conocer detalles de la empresa que ofrece 70 productos de herbolaria para una salud integral.

El empresario Aurelio Juárez Aguilar convivió con la familia Tonic Life en la ciudad de Tlaxcala. | Everardo Nava

Por su parte, Abigal Ramírez, de Irapuato, Guanajuato, señaló que su empresa transforma vidas para bien con suplementos y complementos orgánicos. “Tenemos miles de testimonios, que nos hablan de que mejora la salud; ganas más ayudando a tu gente, ese es el slogan de nuestra empresa”, enfatizó.





Recordó que Tonic Life nació hace 18 años. “Vengo de una familia muy humilde; cuando era niña veía mucha pobreza a mi alrededor, gente no tenía para comer, siempre pedía a Dios que me diera algo para poder ayudarla, no veía mi pobreza, veía la de los demás”, subrayó la joven guanajuatense.

No dejes de leer: ➡️ Reinaugura alcalde de Nopalucan instalaciones de la unidad deportiva

El empresario Aurelio Juárez Aguilar convivió con la familia Tonic Life en la ciudad de Tlaxcala. | Everardo Nava

Dijo que su empresa nació como venta por catálogo de suplementos alimenticios, “ese fue mi vehículo; al producto la gente le gana el doble, aparte damos bonos por traer más personas que se benefician y damos porcentaje de todas las ventas que se logran”.

En el evento masivo, celebrado en la ciudad de Tlaxcala, asistió Iván Xochicale Luna, de Zacatelco, de los principales integrantes de Tonic Life. Señaló que gracias a millones de personas la empresa está en Estados Unidos, “es un orgullo que trascienda; en Tlaxcala hay más de cinco mil tonics centers desde donde vendemos millones de pesos”.

“Brincamos a Puebla, Guerrero, Veracruz y Michoacán, la meta es primero llegar a 11 estados y después a los 32 de todo el país”, subrayó el joven originario de la Cruz Colorada, quien vendía elotes en el centro de su municipio y después de 11 años en Tonic Life cobra un cheque de medio millón de pesos mensuales por sus ventas en esta empresa nacional.

Te recomendamos: ➡️ Apuesta Aurelio Juárez a la constancia para escalar

Lázaro Hernández, de Contla, es otro de los tlaxcaltecas exitosos en Tonic Life, empresa que tiene como filosofía, que vale más el 1 % de miles de personas que el 100 % de una.





TE RECOMENDAMOS ⬇️





Local Marco Mena nombra a Ángel Meneses como director general del Fomtlax

Círculos Yoloxochitl Alvarado se viste de verde

Círculos Amilcar Castillo, el artista del momento