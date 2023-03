Ausencias en INAI no afectan al IAIP-Tlax

La falta de dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no repercute en la operación del Instituto de Acceso a la Información Pública de Tlaxcala (IAIP-Tlax), aseveró el comisionado Didier López Sánchez.

Lo anterior como consecuencia de la objeción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a los nombramientos de Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso como integrantes del INAI, al argumentar que fueron los que obtuvieron los puntajes más altos en la evaluación.

En entrevista, López Sánchez explicó que si bien por el momento no existe una afectación en sus funciones, indicó que sí podría existir una consecuencia a nivel nacional por los dos espacios acéfalos que hay en el pleno del órgano garante, principalmente porque en los próximos días un espacio más podría sufrir la misma suerte.

Es preocupante porque nos da signos de indiferencia, de maltrato y de una mirada que nos considera irrelevantes, cuando nosotros consideramos y creo que es justo contextualizarnos y vislumbrarnos como instituciones que vinieron a reforzar a las democracias, y no somos más que equilibrio en el propio poder, expresó.

Destacó que el IAIP funciona de manera normal, pero aclaró que de no ser resuelto el tema en un futuro la afectación podría ser para todos los órganos garantes locales del país y en consecuencia para la ciudadanía, pues el INAI tiene una facultad de atracción y es ahí a donde acuden las personas que buscan la respuesta de una instancia superior.

El comisionado dijo que en caso de que no haya consenso para cubrir las plazas vacantes, uno de los posibles escenarios que avizoran es que el INAI no pueda sesionar al haber solo cuatro integrantes, y que en ese caso probablemente tendrían que declarar la suspensión de plazos y términos.

“Salvo eso no afecta en más a los órganos garantes de la República, porque nosotros con apego a nuestra autonomía e independencia podemos seguir desahogando los asuntos que llegan a nuestras manos”, prometió.

Sostuvo que el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales de los tlaxcaltecas está a salvo y garantizado de manera irrestricta, pero no así en caso de que no haya sido satisfecha su petición de información y consideren recurrir a una instancia superior -que es el INAI- pues de no haber un pleno completo habría complicaciones o una pausa de su asunto.

Pero nivel local no nos limita en absolutamente nada, nosotros podemos seguir tomando nuestras deliberaciones y subiendo a las sesiones de Consejo General los recursos que nos lleguen, no tenemos por qué afectar de ninguna manera el derecho de las personas, reiteró.

Finalmente, como integrante del órgano garante de ese derecho en Tlaxcala confió en que los senadores tomarán la decisión adecuada, pues dijo que se trata de una institución noble que contribuye de manera decidida a la democracia y a que los equilibrios del poder.