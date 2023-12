Autismo tendrá espacio propio para su atención

El Centro de Rehabilitación, Inclusión y Autismo Teletón (CRIAT) que se encuentra en proceso de edificación en la zona de Hospitales, en Apetatitlán, facilitará a las familias de niños y adolescentes con autismo, la atención de sus padecimientos de forma específica, como mejora de conducta o socialización.

Aunque actualmente son el Hospital Infantil de Tlaxcala y las 43 unidades básicas de rehabilitación, ubicadas en el mismo número de municipios, las encargadas de esas labores, la creación del Centro ofrecerá una atención especializada, con servicios médicos de tercer nivel.

Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), explicó que el Centro de Tlaxcala operará bajo el modelo de la Fundación Teletón, que les ha dado el acompañamiento en el proceso de consolidación de ese proyecto. En el inicio de la administración estatal empezamos a tocar puertas con Teletón, pero no había uno destinado a Tlaxcala, entonces la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, bajo este modelo, impulsó que sea el estado quien se haga cargo de los gastos y de la operación en sí, detalló.

Destacó que Tlaxcala será el primer estado en el país que se haga cargo de la edificación y operación de un centro Teletón, que además es el primero que incluirá la atención del trastorno del espectro autista.

Detalló que el CRIAT estará integrado de tres clínicas que atenderán anualmente un aproximado de 350 niños en cada una, y que fusionará los servicios para atender el autismo.





Por su lado, la directora del SEDIF, Flor de María López Hinojosa, indicó que el área de autismo será un espacio habilitado para atender diferentes terapias, sobre todo sociales, pues la intención es lograr la inclusión de los niños y jóvenes con ese trastorno, sin dejar de lado la atención y rehabilitación del lenguaje y psicomotricidad.

Y que de esa manera se puedan atender aproximadamente 100 niños y adolescentes con algún padecimiento dentro del espectro autismo de forma anual según el programa que cada uno necesite, pues las terapias ofrecen servicios que están incluidos en el plan de trabajo de los especialistas, expresó.





Aclaró que actualmente el autismo es atendido en el Hospital Infantil de Tlaxcala en donde los niños y jóvenes son valorados por especialistas, como un neuropediatra o un psiquiatra, quienes trabajan para determinar el espectro de autismo, pero después de ese servicios actualmente no existe un espacio gubernamental en Tlaxcala o un lugar específico donde puedan continuar con su atención.

“Es por eso que ahora con el CRIAT se le dará un seguimiento. Será un lugar donde podrán tener esa atención y que actualmente corre a cargo de las familias quienes lo hacen de forma particular pues el autismo tiene diferentes rangos de atención, y por lo mismo se tienen que buscar a los especialistas de acuerdo con las necesidades de cada niño o adolescente”, dijo.





EL CRIAT Y SUS ESPECIALIDADES





La presidenta honorífica del SEDIF abundó que el CRIAT ofrecerá más de 11 especialidades, por eso será el único en el estado de tercer nivel y que serán los expertos quienes determinarán el tipo de rehabilitación y servicios al que accederá cada paciente, así como la forma en cómo lo recibirán conforme vayan avanzando, puesto que lo máximo que un niño o un adolescente puede estar en rehabilitación es de cinco, pero incluso habrá quienes con seis meses o menos concluirán su atención de terapias.

Aunque no hay cifras exactas, indicó que por no existir en Tlaxcala un centro de rehabilitación infantil los niños y adolescentes acuden a Puebla y Ciudad de México para recibir atención, pero que lo preocupante es que por la lejanía no son constantes y que hay más de 100 en lista de espera.

Nuestra intención será atender primero a los niños de Tlaxcala, a los que están en la lista de espera y que podamos agilizar el seguimiento médico en un espacio que sea totalmente de la entidad, y que también tengamos la posibilidad de apoyar a los estados que en su momento requieran la atención, dijo.

LOS SERVICIOS QUE OFRECERÁ





En las tres clínicas habrá atención con equipos multidisciplinarios para ofrecer fisiatría, neuropediatría, ortopedia pediátrica, audiología, odontopediatría, enfermería, psicología, trabajo social, fisioterapia pediátrica, respiratoria, orofacial y de lenguaje, y terapia ocupacional y psicopedagogía. Así como servicios de mecanoterapia, estimulación temprana, electroterapia, rehabilitación pulmonar, hidroterapia, centro de estimulación sensorial, jardín terapéutico, habilidades educativas, terapia del lenguaje y terapia ocupacional.





Además del autismo, en el CRIAT serán tratados algunos padecimientos como la parálisis neuromuscular, padecimientos de discapacidad permanente y algunas adquiridas, distrofia de alguna parte del cuerpo y temas neuronales.

Los pacientes del CRIAT serán transferidos a través de las 43 unidades básicas de rehabilitación y también del Centro de Rehabilitación Integral Tlaxcala, que está en Apizaco y es de segundo nivel, donde será determinado quiénes necesitan acceder a los servicios dentro del programa del modelo Teletón.





LA CONSTRUCCIÓN





El CRIAT es construido en la Ciudad de la Salud, en San Matías Tepetomattlán, Apetatitlán, en un espacio de 12 mil 540 metros cuadrados, y la proyección es lograr el equipamiento del más alto nivel en el país.

Actualmente la obra está en segunda etapa de construcción, apenas han concluido las labores de terracerías y la Secretaría de Infraestructura proyecta que su culminación sea a finales de 2024, para que su puesta en marcha sea en 2025.

EDADES





El CRIAT atenderá a niños y adolescentes menores de 18 años.

HISTÓRICO





Tlaxcala será el primer estado en el país que se haga cargo de la edificación y operación de un centro Teletón, que además es el primero que incluirá la atención del trastorno del espectro autista.