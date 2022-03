Avala Eréndira Jiménez toda forma de manifestación

“El feminismo es uno y hay muchas formas de vivirlo, por eso son respetables todas las formas de manifestación, no sé si aceptables pero respetables y detrás de cada pinta siempre hay una historia de dolor profundo, entonces que no nos duelan más los ladrillos que las vidas”, externó la activista social Eréndira Jiménez Montiel.

Tras los hechos violentos registrados en la manifestación del 8M, Jiménez Montiel destacó que la participación de las mujeres que se movilizan no tiene como objetivo la violencia, sin embargo, cualquier acción refleja un mensaje no hablado.

Expresó que la colocación de diques fue visto como un acto de provocación y alejamiento de la autoridad, y la reacción fue para demostrar que estos bloques se pueden tirar, por lo que llamó a abrir la mente para tener un diálogo de frente con las autoridades, de manera eficiente, activa y dinámica.

Personal del gobierno del estado trabaja en la remoción de pintas / Mizpah Zamora | El Sol de Tlaxcala

Refirió que lo que se escuchó es la exigencia de igualdad, de no discriminación de justicia, “éramos un contingente muy nutrido y convencido de lo que finalmente se está construyendo a lo largo y ancho no solamente de nuestra entidad, sino de nuestro país”. Jiménez Montiel enfatizó que en la movilización estuvieron todas las mujeres que tenían que estar, lo que generará una mayor agrupación de mujeres, sobre todo jóvenes que ya no están dispuestas a callar y hacer escuchar sus exigencias.

Recalcó que las pintas no expresaron mensajes banales, sino son un señalamiento de las mujeres desaparecidas, se hicieron tendederos con el nombre de agresores de mujeres, así como una participación diversa y plural de causas.

“Lo que ocurrió fue resultado de la reacción de dos partes, lo que nos orilla a una reflexión profunda, pues una parte venía con un reclamo de calle y del de un gobierno que dio un mensaje sin palabras pero con bloques”, concluyó.

NO COMPARTIMOS ESA FORMA DE MANIFESTACIÓN: TEXIS

En un rechazo total y contundente a los actos de violencia registrados en la manifestación del 8M, la activista Rosario Texis Zúñiga fue clara en que no comparten esa forma de manifestación de ideas, pero tampoco comulgó con la respuesta de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

la respuesta que tuvo el gobierno del estado, desafortunadamente muchas de nosotras ya no alcanzamos a llegar, llegamos a los portales y ahí es cuando decidimos romper con el contingente entonces creo que es lamentable la situación.

Relató que el bloque de separatistas se infiltró en el inicio y la mitad del contingente de protesta, quienes dieron pie a manifestaciones bastante violentas, dijo, que rompieron con todas las actividades que habían planeado, además de que cuando empezaron la quema de cosas hubo una respuesta policial agresiva, que reprochó enérgicamente.

Resaltó que el pronóstico era de una marcha pacífica y se salió de control, lo que derivó, según la activista en la presentación de más de 10 personas ante el ministerio público, por los actos vandálicos de Palacio de Gobierno.

Si bien planteó que la respuesta no fue la mejor debido a que las separatistas actuaron violentas, también señaló que hubo prudencia por parte de algunas manifestantes que decidieron romper el contingente, no obstante, señaló, la respuesta fue tardía y bastante violenta.

“Esa no era la forma, nunca estuvimos de acuerdo, no estaba dentro de nuestra planeación, siempre fue vamos a marchar pacíficamente por eso citamos a familias de víctimas, a niñas y adolescentes….sí se salió de control pero el trabajo es con el gobierno del estado, porque sí han hecho un control bastante malo de la situación”, externó.

Agresiones, lesionadas, crisis nerviosas y puestas a disposición fue el saldo de la manifestación feminista, reportan activistas.

