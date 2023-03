Ávalos no debe usar al PRI como trampolín

El diputado federal priista Mariano González Aguirre pidió a la presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Anabell Ávalos Zempoalteca, no usar ese cargo como “trampolín” para postularse a una candidatura en el proceso electoral de 2024.

Al acudir este 1 de marzo al acto cívico de conmemoración del 157 aniversario de la fundación de Apizaco, el legislador manifestó que hasta el momento no ha tenido acercamiento con la nueva dirigente del PRI y excandidata al gobierno estatal, más que una llamada telefónica informal.

Por lo anterior, apeló a que Ávalos Zempoalteca, junto con el secretario general del partido, Teodardo Muñoz, se acerquen a las bases en los municipios y hagan un trabajo que verdaderamente convenza, para así poder enfrentar los comicios venideros.

Lo digo claramente, es necesario que no utilicen la dirigencia estatal del partido para un beneficio personal, para un tema de que sean candidatos en el 2024, sino que realmente se pongan a construir y a reconstruir el partido desde las bases, desde los comités municipales, sectores y organizaciones

Diputado, ¿cree que la intención de Anabell Ávalos es buscar ser senadora?

“Yo espero que no sea así porque lo que buscamos es una dirigente que esté de tiempo completo dedicada a darle seguimiento al trabajo de los comités municipales, de llegar a las secciones y platicar con todos los liderazgos, de recuperar el territorio del partido, a eso debe dedicar sus esfuerzos la dirigencia, por eso repito, espero que no sea su trampolín político para 2024, pero si es así, entonces que dejen la dirigencia y se dediquen a buscar el tema de la candidatura”.

¿Aún no sana la herida que les dejó la derrota en 2021?

“Yo creo que no y por eso alzo la voz, porque no está equilibrado el Comité Directivo Estatal, no hay gente de todos los grupos y por eso hay gente que está migrando del PRI para irse a otra opción”.

Puntualizó que si no se trabaja con la base y los sectores, seguramente el resultado de las elecciones del próximo año serán igual de desastrosos que los obtenidos en 2021, después de que el PRI fue un partido con mucho poder.

Es necesario un equilibrio y acuerdo entre los grupos, de lo contrario no vamos a llegar a buen puerto como PRI

A pregunta expresa, se limitó a opinar si el exgobernador Marco Antonio Mena Rodríguez traicionó a la alianza “Unidos por Tlaxcala”, conformada por los partidos PRI, PAN y PRD, pues “eso ya quedó en el pasado y ahora debemos abocarnos a lo que viene”.

EL PRI VA A GANAR EN EDOMEX

En otro tema, Mariano González Aguirre aseveró que el PRI tiene amplias posibilidades de ganar en las próximas elecciones del Estado de México y que para los comicios de 2024 “no hay nada escrito”.

