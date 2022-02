Avanza combate a violencia de género: Sergio González

Sergio González Hernández, titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), sostuvo que la administración estatal sí ha atendido la Alerta de Violencia de Género decretada en agosto pasado para los 60 municipios de Tlaxcala.

Durante la comparecencia hecha ante diputados locales el pasado martes, explicó que existe un trabajo coordinado con las dependencias y que en los próximos días será presentado ante la Secretaría de Gobernación el informe del cumplimiento de las diferentes acciones planteadas en la alerta. De forma general, indicó que ha sido fortalecida la política pública con perspectiva de género, a fin de que responda a la problemática estatal y en sus 60 comunas.

Al asegurar que el gobierno implementa acciones para garantizar a las niñas, adolescentes y mujeres una vida libre de violencia, indicó que el informe incluirá un diagnóstico del escenario de violencia que en Tlaxcala viven las mujeres , resultado de un análisis profundo de la situación en materia de salud que se ha vivido en los últimos dos años.

También incluye la desatención del problema en otros momentos y otras administraciones, y que también se han acrecentado por no existir una cohesión social que permita mejores condiciones para el desempeño de las diferentes actividades de las mujeres,dijo.

Sostuvo que más que una narrativa ya hay acciones concretas, y habló de la capacitación dada a las corporaciones de seguridad en materia de género, cuyo objetivo es tener una policía mucho más sensible para la atención de esos temas y que haya una pronta reacción al auxilio.

Agregó que el apoyo y combate a ese flagelo también será a través de medios y herramientas tecnologías, pues planean la implementación de mecanismos, como los botones rosas, para que las mujeres puedan usarlos como protección.

Sin embargo, aclaró que ese aspecto no ha sido concretado puesto que no se trata de una tarea fácil, ya que implica un trabajo de sensibilización de las personas y que no suceda como en el caso de software de seguridad pública, que no se piense que será para vulnerar la intimidad de las personas.

También se han puesto en marcha una estrategia de unidades que atienden directamente el problema de violencia contra las mujeres, y prácticamente todos los días, ante las denuncias que se presentan en el 911, hay un atención directa a cada uno de los casos.

A finales de febrero la administración estatal deberá rendir un informe correspondiente a los seis meses posteriores a la declaración de alerta de género.

