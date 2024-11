Avanza Gobierno estatal en atención a la alerta de género

A tres años y tres meses de haber emitido la Alerta de de Violencia de Género para Tlaxcala, el Gobierno del Estado informó que esperan alcanzar la categoría de: en proceso de cumplimiento de 23 de las 31 observaciones hechas a la entidad.

Fue el 18 de agosto de 2021 que se declaró para todos los municipios por parte del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Alerta de Violencia de Género, a fin de establecer medidas que garanticen a las mujeres una vida libre de violencia. La alerta contempla cuatro medidas de atención, divididas en 30 fracciones. En el ámbito de prevención establece 10 fracciones; en seguridad la componen ocho fracciones; en justicia son siete y la de reparación del daño son cinco.

La administración estatal informó que el mecanismo establecido para atender la alerta suma más de 80 acciones desprendidas de las 30 fracciones que contemplan las cuatro medidas, las mismas que se deberán implementar por el Estado y sus municipios.

LOS INFORMES

Las acciones establecidas por el Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través de la Secretaría de Gobierno (Segob) y el Instituto Estatal de la Mujer (IEM), son evaluadas por un Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM).

El GIM está orientado a valorar los resultados que han tenido los esfuerzos coordinados con las instituciones involucradas en este mecanismo para garantizar a las mujeres el derecho a vivir libres de violencia. Desde su constitución este grupo ha emitido cinco informes semestrales sobre las acciones emprendidas.

En los dos primeros informes entregados por el Estado de Tlaxcala a la CONAVIM, se reportaron los primeros avances, y se emitió un primer dictamen por parte del del encargado del Seguimiento a la Implementación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

El GIM emitió segundo dictamen el 30 de septiembre de 2024 que califica lo reportado en el tercero y cuarto informe presentados en el año 2023.

El quinto se presentó en la CONAVIM el día 24 de mayo de 2024. Con respecto a él hubo un acuerdo al interior del GIM para que sea evaluado de inmediato y se emita un tercer dictamen a la brevedad. La intención es que una vez emitido ese tercer dictamen se tengan las bases para la elaboración del sexto informe que presentará el Estado.

Entre las acciones a fortalecer se encuentran: elaborar un Programa de Trabajo Específico para la Atención de la alerta; redoblar esfuerzos en las medidas de seguridad, justicia y reparación del daño; robustecer las acciones de prevención con avance significativo.

También establece fortalecer la vinculación con organizaciones sociales con trayectoria pericial en la materia, así como con universidades, y con los 60 municipios del Estado para que cumplan con las obligaciones de atención que les corresponden de la alerta, entre otras.

CUMPLIMIENTO SÓLO ES EN LO ADMINISTRATIVO: MUJER Y UTOPÍA

Por su parte, la directora del Colectivo Mujer y Utopía en Tlaxcala, quien forma parte del observatorio nacional de cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género, Edith Méndez Ahuactzin, consideró que esta medida sólo ha servido para revelar en la entidad la omisión de las autoridades en sus funciones.

Señaló que la Alerta de Violencia de Género se rige bajo cuatro ejes que son: prevención, seguridad, justicia y reparación del daño, manifestó su preocupación, pues en los tres últimos han registrado poco avance o nulo, como es el eje de reparación del daño.

En entrevista comentó que la mayor parte del trabajo que han hecho está orientado a lo administrativo y no a la aplicación de medidas que se reflejen en el combate a los actos que afectan a las mujeres, al recordar que esta medida fue emitida por los feminicidios registrados en el territorio estatal y son pocas las acciones orientadas a la prevención.

La activista refirió que estos resultados evidencian un sistema de justicia que no atiende adecuadamente los delitos cometidos contra las mujeres, que en término de reparación del daño son procesos muy administrativos, cansados y que es prácticamente nula la reparación del daño para las familias y las mujeres que son víctimas de este delito.

Desde octubre de 2023, que el Colectivo Mujer y Utopía se sumó al GIM, única organización avalada por parte de sociedad civil, han observado que el cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género decretada el 18 agosto de 2021 para Tlaxcala sólo ha tenido un cumplimiento administrativo.

Añadió que en el caso de prevención deben ser atendidas 10 medidas recomendatorias; en seguridad fueron ocho; en justicia se integraron siete medidas y reparación del daño son cinco, de las 30 establecidas el informe del grupo de expertos calificó que ningún indicador tiene cumplimiento en su totalidad, o están en proceso y en la mayoría no hay avance, lo que refleja un cumplimiento promedio del 10 %.

Méndez Ahuactzin señaló que a tres años de esta medida las acciones se concentran sólo en reuniones, entre las que incluyen el Consejo Estatal contra la Trata, acciones de planeación y de poco impacto aquellas que contemplan medidas ejecutables.

La activista refirió que los informes que se emiten no corresponden con la realidad, pues les reportan la distribución de materiales contra la trata de personas en todas las escuelas y de los niveles educativos; no obstante, al recorrer como observatorio las instituciones no aprecian la distribución de estos materiales o las acciones que se reportan.

