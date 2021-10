Avanza la vacunación en Testigos de Jehová

Los Testigos de Jehová han respetado los rangos de vacunación contra Covid-19 establecidos por el gobierno federal en Tlaxcala, de ahí que la mayoría de sus integrantes se han aplicado el biológico en los distintos grupos de edad, precisó Marcos Moreno, portavoz regional.

Por lo tanto, destacó que la religión no se opone a la vacuna ni establece alguna restricción entre los devotos, quienes tienen la libertad de acudir o no a la aplicación de la dosis. Mencionó que muchos seguidores han tomado la decisión personal de hacerlo y la mayoría de los más de 11 mil integrantes en Tlaxcala cuenta con el esquema completo.

Pensamos que se debe promover la aplicación entre la familia y la sociedad, pero también continuar con las medidas de higiene para prevenir enfermedades contagiosas como Covid-19, dijo.

Aunque no aportó cifras, pues explicó que no cuentan con censo o estadísticas de cuantas personas han recibido la dosis para no invadir la privacidad y respetar su decisión, destacó que valoran los avances de la ciencia en el campo de la medicina para recudir el riesgo de enfermedades graves.

Por lo tanto, aseveró que están agradecidos por el compromiso y dedicación de los profesionales de la salud y, especialmente, con quienes buscan una solución en momentos de crisis para aminorar las pérdidas humanas.

El portavoz regional puntualizó que aconsejan a los integrantes de esta religión acudir con profesionales de la salud y consultar fuentes confiables para tomar decisiones razonadas para aplicarse o no el biológico.

Dejamos de lado las falsas historias que pueden promover la no vacunación, no estamos en contra, sabemos que las vacunas han ayudado a lo largo de la historia a detener enfermedades para salvar vidas, pensamos que es una ayuda que brinda el gobierno,apuntó.

Desde marzo de 2020, los Testigos de Jehová mantienen la publicación de recordatorios para que la población siga las medidas de higiene locales, las cuales pueden consultarse en la página web oficial www.jw.org

