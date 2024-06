Avanza lentamente la vasectomía como control natal; la anticoncepción permanente aún recae en las mujeres

En Tlaxcala, la responsabilidad de la planificación familiar recae principalmente en la mujer pues de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (Sesa), el año pasado realizó dos mil 860 cirugías de Oclusión Tubaria Bilateral, coloquialmente conocida como ligadura de trompas, mientras que únicamente se efectuaron 357 vasectomías.

Local A la mitad del camino, vamos por mucho más: Lorena Cuéllar

A propósito del Día Mundial de la Fertilidad, que año con año se conmemora el cuatro de junio, la Sesa informó que, en lo que va de este año, la Sesa ha efectuado más de 85 vasectomías y 897 cirugías de Oclusión Tubaria Bilateral (OBT), a pesar de que ambas intervenciones se llevan a cabo de forma gratuita por las unidades de salud pública en la entidad.

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

En Tlaxcala la vasectomía es accesible y gratuita en los centros de salud de la SESA. Everardo Nava / El Sol de Tlaxcala

Especialistas del sector salud coinciden en que el desconocimiento sobre cómo se efectúa este procedimiento, así como prejuicios culturales son los que mantienen las bajas cifras en cuanto a la anticoncepción a cargo del hombre.

Local ¡Hombres responsables! En la entidad 24 pacientes fueron operados de vasectomía sin bisturí

Se tiene la creencia de que perderán hombría o potencia sexual, lo cual es totalmente falso, pues la vasectomía lo único que hace es impedir el paso de los espermatozoides al líquido seminal. El hombre va a poder tener el número de eyaculaciones que él requiera, enfatizó la doctora Sandra Muñoz Hernández, encargada del programa de Planificación Familiar de la Sesa.

DESCONOCIMIENTO Y PREJUICIOS, PRINCIPALES OBSTÁCULOS

En Tlaxcala la vasectomía es accesible y gratuita en los centros de salud de la SESA. Everardo Nava / El Sol de Tlaxcala

Lee también: ➡️ Con vasectomía para los varones, crece interés por la planificación familiar

En un sondeo realizado por este Diario encontramos que una de las principales razones de los hombres para no realizarse una vasectomía es el desconocimiento, pues entre los argumentos más recurrentes están la pérdida de la capacidad sexual y los supuestos fuertes efectos secundarios de la intervención, a pesar de que los médicos coinciden en que ninguna de estas circunstancias ocurre. También encontramos que los hombres prefieren el uso del condón, o bien, que la responsabilidad anticonceptiva hormonal recaiga en su pareja.

Local ¿Interesado en la planificación familiar? El Issste ofrece el servicio gratuito de vasectomía sin bisturí para todos los interesados

VASECTOMÍA PROCEDIMIENTO MÁS SENCILLO QUE LA LIGADURA

La vasectomía es una intervención ambulatoria que sólo requiere de 15 a 20 minutos para realizarse y un tiempo de reposo total para el hombre de cuatro horas; mientras que la ligadura de trompas es un procedimiento más complejo que requiere de una cirugía con anestesia general y un tiempo de recuperación de 20 días hasta un mes.

No te pierdas: ➡️ ¡Hombres responsables! En la entidad 24 pacientes fueron operados de vasectomía sin bisturí

“El hombre no necesita estar en ayunas ni necesita estudios preoperatorios, a menos que tenga alguna enfermedad como diabetes e hipertensión o insuficiencia renal. Se hace una incisión en la parte anterior del escroto, de aproximadamente un milímetro, del cual se extrae el conducto derecho e izquierdo cortando aproximadamente un centímetro, se liga y se corta”, explicó la doctora Sandra Muñoz.

La recuperación total del varón es por lo general en un lapso de siete días y las únicas indicaciones posteriores son evitar cargar más de 10 kilogramos de peso durante esa semana, así como utilizar un suspensorio o ropa interior apretada para dar sostén a los testículos.

Por lo contrario, en una cirugía de OBT se requieren análisis preoperatorios y estar en hospitalización previa y posteriormente y la recuperación no es de manera inmediata.

En Tlaxcala la vasectomía es accesible y gratuita en los centros de salud de la SESA. Everardo Nava / El Sol de Tlaxcala

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La recuperación de la mujer es de 20 a 25 días. Es más complejo y más doloroso porque se corta piel y estructuras externas e internas del abdomen para poder realizar el procedimiento, y en el caso del varón solamente es la piel y realmente no hay sutura, porque la piel cicatriza de manera rápida, mencionó la encargada del programa de Planificación Familiar de la Sesa.

Doble Vía ¡Atención trabajadores independientes! Ya pueden contar con los beneficios de la seguridad social ante el IMSS

“En mi caso la intervención no duró más de 30 minutos y no sentí dolor, sólo una sensación rara en el vientre y en los testículos porque se jalan los conductos, pero no se siente dolor y tampoco posteriormente, más que una ligera inflamación”, nos compartió Miguel N.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, los riesgos de la vasectomía son mínimos y entre los más comunes se encuentran la inflamación de los testículos, hematomas y, en raros casos, infecciones leves que pueden ser tratadas con antibióticos.

Lee también: ➡️ ¿Interesado en la planificación familiar? El Issste ofrece el servicio gratuito de vasectomía sin bisturí para todos los interesados

Luego de la intervención, es necesario que el hombre tenga un aproximado de 25 eyaculaciones para vaciar el esperma que haya quedado en el resto del conducto y así evitar un embarazo. Luego de ese periodo se lleva a cabo un examen llamado espermaconteo para asegurarse de que el semen está libre de espermatozoides, detalló la especialista de la Sesa.

DECISIÓN CORRESPONSABLE Y EN PAREJA

El Sol de Tlaxcala platicó con hombres que se han efectuado la vasectomía y coinciden en que fue una decisión en pareja para ser corresponsables en la anticoncepción. A petición de los participantes hemos omitido sus nombres reales.

Local Por cultura hombres desatienden su salud, lamenta especialista del IMSS

Te recomendamos: ➡️ En Tlaxcala, crece interés de una paternidad responsable

“Siempre tuvimos la idea de que nos quedaríamos con dos hijos y cuando se dio el segundo embarazo la idea era que ella se operara aprovechando la logística del parto, pero como sufrió violencia obstétrica y quedó muy maltratada físicamente me tocó a mí esta correspondencia”, señaló Miguel N.

Caso similar es el de Jorge N: “La decisión es por la familia. Ya tengo dos hijos y es para quitarle un peso a la mujer; es una responsabilidad que debemos tomar los hombres. No hay que tenerle miedo, no hay dolor en el procedimiento quirúrgico, es rápido, sencillo y sobre todo es un método definitivo, entonces ya no es necesario que la pareja tenga que tomar anticonceptivos, que al final es una carga para ella”.

VASECTOMÍA SIN COSTO Y HORARIOS ACCESIBLES

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

En Tlaxcala las unidades médicas de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrecen a los varones la vasectomía de forma gratuita.

Local Persiste en Tlaxcala problema de embarazo en menores de edad

En el caso de la Sesa, la atención se brinda en los Centros de Salud Urbana de Tlaxcala, Apizaco y Huamantla, así como en el Complejo de Atención de Especialidades, Salud y Bienestar, que se encuentra en la localidad de San Matías Tepetomatitlán.

El horario de atención en los centros de salud es los sábados y domingos, de 8:00 a 20:00 horas, cita previa enviando un mensaje de WhatsApp o llamada al número telefónico 246 150 69 69. El único requisito es presentar copia del INE y de la CURP, y de preferencia acudir acompañado.

Entérate: ➡️ Ofrece Sesa diversas opciones de métodos anticonceptivos

Mientras que en el caso del IMSS la atención se brinda a derechohabientes y no derechohabientes en la Clínica 8, que se encuentra en Guillermo Valle número 115, en la capital de Tlaxcala. Los requisitos son ser mayor de 20 años y acudir con una identificación oficial.

En Tlaxcala las unidades médicas de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social ofrecen a los varones la vasectomía de forma gratuita.