Avanza registro de personas mayores de Tlaxcala

Al momento, el registro de adultos mayores de 60 años en Tlaxcala para recibir la vacuna contra la Covid-19, esto a través de la página que habilitó el Gobierno de la República, avanza sin contratiempo.

Local Saturada, la plataforma para vacuna

Lo anterior luego de que en días pasados se viera colapsado el sitio de internet: https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, lo que generó molestia y preocupación por parte de quienes buscaron acceder para empadronar a sus familiares y los mismos adultos que no pudieron realizarlo.

Pandemia estresa más a los adultos mayores



Conoce más ➡ https://t.co/RmwNpKixev#AdultosMayores #Covid19 pic.twitter.com/GFHil9kk2B — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 6, 2021

En un sondeo realizado por este Diario con familiares y adultos pertenecientes a este sector de la población, la mayoría coincidió en que pudo realizar sin problema alguno el trámite. Sin embargo, algunos reconocieron que todavía no lo han hecho por falta de tiempo y otros más no lo necesitaron, pues al recibir ya el apoyo de la pensión se encuentran en la lista y no les fue necesario volver a registrarse.

Local Vacuna contra Covid, esperanza de vida

Otros más, incluso, afirmaron que ya recibieron la llamada por parte de los servidores de la nación, para saber si estarían dispuestos a recibir la vacuna, así como si les es posible acudir al centro de vacunación más cercano o, por su condición física, tendrían que acudir a su domicilio a aplicarles la dosis. Por otro lado, de los entrevistados, el mayor número reconoció que han tenido que recurrir a sus familiares para realizar estos trámites, ya sea en la página de internet o en los Centros Integradores del Desarrollo, la primera de estas al no estar familiarizados con la tecnología y, en el segundo de los casos, para evitar ponerse en riesgo.

Quienes estén enlistados para recibir la vacuna contra la Covid-19, no podrán decidir qué fármaco recibirán, pues las autoridades de salud serán las encargadas de adjudicarla.

Vacuna contra Covid, esperanza de vida



Lee más aquí ➡ https://t.co/pv2XlORqic#Covid19 #VacunaCOVID19 pic.twitter.com/oVdJ9bJyrl — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 3, 2021

Continúa leyendo:

Local Esperan vacuna adultos mayores

Doble Vía Así es la conexión de abuelos con su familia durante la pandemia en otros países