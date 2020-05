Avistan varias aves en estado vulnerable, en la laguna de Acuitlapilco

De acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), máximo órgano mundial especialista en temas de conservación de las aves, en la laguna de Acuitlapilco han avistado al menos 16 especies en estado vulnerable, de las que se desconoce su estado de conservación ya que son amenazadas y otras muy raras de ver.

Local Finaliza temporada anual de incendios

En este sentido, el naturalista Juan Rafael Rodríguez Razgado, quien ha dedicado varios años al avistamiento de aves en ese cuerpo de agua, explicó que encontró ejemplares como el Chipe Rabadilla Amarilla, que está en estado vulnerable, además de la Chara de Collar y la Gallineta Frente Roja, especies de las que se desconoce su estado de conservación.

Chipe Rabadilla Amarilla (Setopaga coronata) se encuentra en estado vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza /CORTESÍA RAFAEL RAZGADO

Doble Vía Resulta descabellado pensar que avispón asesino llegará a México: UNAM

Asimismo, detalló que el Pato Mexicano se encuentra amenazado y bajo la Norma Oficial 059 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es decir, está sujeto a protección especial, a pesar de que es una especie que en la laguna se observa todos los años, a diferencia de otras aves sumamente raras de ver, como la Garza Azul, que desde 2015 no hace acto de presencia.

De igual forma, dijo que logró ubicar a pájaros muy raros de observar como la Matraca del Balsas, la Jacana Norteña, el Avetoro Norteño, el Chorlo Gris, el Tordo Cabeza Amarilla, el Vencejo de Pecho Blanco y el Halcón Esmerejón, lo que es una buena señal.

Por otro lado, refirió que 2019 y 2020 han sido años en los que ha detectado nuevas especies para esta zona, entre las que se encuentra el pelícano Blanco Americano, el Garrapatero Pijuy y distintas especies de gaviotas.

Para evitar contagios de Covid-19, crece demanda de las parteras



Continúa leyendo ➡ https://t.co/Pf2BylKj6K#Salud pic.twitter.com/xvWNfasXwb — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 24, 2020

QUÉ HACEN PARA AYUDAR A SU CONSERVACIÓN

Por otro lado, aseveró que desde el alcance que tienen como guardianes de la naturaleza, se han enfocado en la promoción y gestión protectora para la conservación de los hábitats, porque son finalmente los refugios de la biodiversidad.

Además, agregó que han generado información en función del estatus de la especie para que se conozca su estado de conservación, tanto por la IUCN como por la Norma 059 de Semarnat, además de que emprendieron campañas de educación ambiental en las escuelas y con la población cercana a los lugares de avistamiento, así como el registro de observación a través de la plataforma NaturaLista, con lo que ayudan a conocer la distribución y lugares de hibernación.

Municipios Capacita la Conafor a brigadistas

Lo más importante es garantizar la no perturbación de los hábitats en su tránsito e hibernación para que las aves puedan permanecer sin ser agredidas, y eso nos lleva a que cuando sabemos de algún caso hay que reportar o pedir la intervención de la dependencia correspondiente,añadió el especialista.

Al menos 16 especies de aves en peligro han sido avistadas /ARCHIVO EL SOL DE TLAXCALA

QUÉ PUEDE HACER LA SOCIEDAD PARA APOYAR

Enfatizó que es importante que la sociedad en general respete la naturaleza, así como la vida de la flora y fauna, además de que no debe comprar ningún tipo de fauna silvestre ni extraer vegetación o elementos naturales cuando visitan lugares de este tipo; se necesita hacer un uso responsable de los espacios o áreas naturales destinadas a fines turísticos y evitar la masividad del mismo.

Local Talarán dos mil árboles en Panotla

También, mencionó que deben llevarse sus residuos, seguir todas las indicaciones del lugar que visitan e informarse de su importancia y qué es lo que pueden encontrar, así como participar en talleres o en actividades que contribuyen al conocimiento y uso de la biodiversidad.

Y como dice un amigo, lo que no se conoce, no se protege, no se ama

Juan Rodríguez / naturalista

Adelantan regreso a la “normalidad”



Continúa leyendo ➡ https://t.co/JtkYYF2RFr#Covid_19 #NuevaNormalidad pic.twitter.com/Z8caUg8jay — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 21, 2020

Continúa leyendo:

Local Avistan 126 especies de aves en la laguna de Acuitlapilco

Local Mueren árboles por el gusano descortezador