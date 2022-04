Avizora experto un colapso ambiental; Ricardo Lorenzetti dicta conferencia 

La contaminación de ríos, playas, mares, ciudades, paisajes y el resto de entornos requieren acciones conjuntas para frenar el colapso ambiental y lograr la esperanza movilizadora del cambio, externó Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.

Este sábado, el también especialista e investigador en la materia, dictó la conferencia “Colapso Ambiental” en el Teatro Universitario de la Autónoma de Tlaxcala, evento al que fueron convocadas autoridades de los tres niveles de gobierno, pero también académicos y alumnos de la casa de estudios debido a la importancia del tema.

En su participación, mencionó que hay un enemigo común -la contaminación- que debe unir para generar un movimiento basado en el idealismo y no repetir los errores del pasado que provocaron el severo daño en los recursos naturales.

Precisó que dicho movimiento debe asemejarse a los creados para luchar por el feminismo, racismo o derechos humanos, los cuales han logrado grandes aportaciones a nivel mundial, pero también debe existir uno para defender el ambiente.

Recordó que la generación anterior usaba el agua sin tener un límite, pero eso ha provocado que la actual deba pagar por este recurso y la próxima generación no podrá solventar los elevados costos que alcanzará este líquido vital, lo que generará un desequilibrio muy fuerte en la Naturaleza, pues pasa de la diversidad en las especies a la homogeneidad.

“Actualmente hay menos especies naturales y animales, hay un desequilibrio en el ambiente, las temperaturas han cambiado, ahora tenemos primaveras lluviosas e inviernos calurosos, todos los días se ven catástrofes ambientales como los incendios forestales, incluso la pandemia fue una corrección en el sistema”, aseguró.

El ponente destacó que la Naturaleza cada vez está más contaminada y es un recurso escaso, pero esto también tiene un impacto sobre la disciplina jurídica del Derecho, pues se identifican conflictos sobre bienes colectivos, es decir que son de uso común y de acceso para todo el mundo, por lo tanto, no son divisibles, no hay derecho de propiedad y no son “monetizables”.

Por lo tanto, refirió que el Derecho está caminando hacia la protección de los bienes colectivos.

“El Derecho Ambiental no es una especialidad más, solo cambia la visión ambiental, no se puede cuestionar al Poder Judicial cuando defiende los problemas ambientales, la organización institucional del país fue diseñada hace más de 200 años, pero actualmente cualquier decisión que tome alguien desde el Ejecutivo o Legislativo es cuestionada inmediatamente, lo que produce la capacidad de veto, que desarticula la gobernabilidad”, mencionó.

Al tomar como referencia la pandemia por Covid-19, sentenció que no habrá salud humana si no hay salud en la Naturaleza y en cada catástrofe ambiental se deben prevenir los problemas ambientales sin pensar en divisiones, pues debe ser sistemáticamente para lograr un cambio verdadero.

Hoy, la Naturaleza es un derecho para todos, pero auguró un gran cambio económico, pues habrá una gran inversión en energías renovables y bienes sustentables. Pero esa dirección de la economía generará pobreza.

Además, indicó que se vive en sociedades divididas con base al discurso agotado, lo que es motivo de reflexión porque los discursos son pasivos ante un mundo diferente, donde la juventud va por otro camino y esas divisiones producen paralización y miedo que han sido las armas de gobernabilidad en casi todos los países, esto es denominado como recesión democrática y económica.

Finalmente, enfatizó que hace falta crear proyectos de gobernabilidad y crear discursos unificadores, pues el enemigo común que es la contaminación debe unir sociedades, autoridades, academia para generar un movimiento esperanzador y cambiar la dirección basados en el idealismo ambiental.





La UATx otorgó un reconocimiento al ministro argentino Ricardo Lorenzetti por su trayectoria en Derecho Ambiental y por la ponencia impartida.





