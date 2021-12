Ayudó Condusef en Tlaxcala a recuperar dinero

Tras los procesos de conciliación derivado de las quejas interpuestas, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Tlaxcala, logró resolver la mayoría y recuperar 28.6 millones de pesos en el año 2021.

Las reclamaciones fueron atendidas en la gestión ordinaria, electrónica y conciliación, se trató de cargos no reconocidos, consumos no hechos, bloqueo o cancelación del producto sin previo aviso, crédito no reconocido en el historial, disposición de efectivo en cajero automático no reconocida por el usuario, inconformidad con el saldo del crédito, entre otras.

En entrevista, la titular de la Condusef en el estado, Marisol Núñez Vázquez, reiteró que en la oficina tienen personal para poder asesorar, recibir y dar trámite a todos los usuarios del sistema financiero que tengan la necesidad de hacerlo, de manera personal o vía electrónica, ya que poco a poco la cultura de la educación financiera va en aumento.

Enfatizó que en estas fechas de mayor tendencia a hacer compras, la gente debe tener cuidado con los fraudes por parte de los estafadores cibernéticos.

Núñez Vázquez sugirió a los tlaxcaltecas evitar realizar compras electrónicas en computadoras de uso público o en sitios que no cuenten con el protocolo de seguridad, no responder llamadas ni correos sospechosos de remitentes desconocidos, pues ninguna institución financiera solicita datos personales para la verificación de las cuentas.

Pidió no compartir las contraseñas bancarias, para cualquier duda pueden comunicarse al centro de atención al 55 53 400 999, 54 48 7000, o a la Dirección de Promoción y Divulgación de la Educación Financiera.

“La Condusef te reitera la disposición de atender a los usuarios en la unidad de atención en Tlaxcala, estamos ubicados en Mariano Sánchez número 32, Colonia centro”, añadió la funcionaria federal.





