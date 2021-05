Baile masivo no tenía autorización: alcalde de Tlaltelulco

El baile masivo desarrollado en el barrio de Tecpa Morales, municipio de Tlaltelulco, estuvo dentro de la ilegalidad, pues el ayuntamiento ni autoridades del estado concedieron una autorización, sostuvo el presidente municipal, Rubén Pluma Morales.

Por lo contrario, indicó que la gente sigue sin entender que no es tiempo para organizar estos eventos y olvida que la pandemia sigue vigente, además de existir una posible tercera oleada de contagios y decesos por este virus.

En entrevista, reconoció que la comisión organizadora visitó la alcaldía en días previo y le solicitó un permiso para celebrar el 3 de mayo, día de la “Santa Cruz”.

Sin embargo, al conocer que harían un baile popular con la presencia de tres grupos de renombre, el posicionamiento del gobierno municipal fue un rotundo no, argumentando que las medidas sanitarias siguen vigentes, entre ellas el no desarrollar estos eventos.

No obstante, el ayuntamiento sí autorizó la organización de una celebración “pequeña”, que contemplaba una misa y reunión con un limitado número de personas, pero todo eso se convirtió en un gran festejo.

“FUE UN ERROR NO CANCELARLO”, ADMITE

Por otra parte, Rubén Pluma Morales también reconoció que fue un error no ir a cancelar el evento masivo, pero apeló que fue prudente por la alta concentración de personas, entre ellas, algunas bajo los influjos del alcohol.

Ante ello, mencionó que a través de su Dirección de Protección Civil les notificaron a las autoridades estatales, pero por la hora la situación se convirtió en imposible de ser suspendida.

Insisto, la gente no entiende que no es tiempo para los bailes, desafortunadamente ya todo estaba montado y sin permiso. La gente no pone de su parte, piensa que se los negamos por cuestiones particulares, pero es porque padecemos la pandemia, agregó.

Exhortó a los ciudadanos de Tlaltelulco y en el estado a seguir manteniendo vigentes las medidas sanitarias y recomendaciones del sector salud a nivel federal y estado, pues “estos eventos no se pueden hacer como si ya no hubiera nada”.

Por último, descartó que el municipio haya recibido dinero por este tipo de eventos e incluso, aseveró que endurecerán las medidas para prevenir contagios y ya no habrá consideración para bailes masivos.

