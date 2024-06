Baja el flujo migratorio por Tlaxcala, ante medidas restrictivas impuestas por Estados Unidos y operativos del INM

En lo que va el año, el tránsito de personas indocumentadas por Tlaxcala ha disminuido en más del 50 % con respecto a 2023, reportó Sergio Luna Cuatlapantzi, director general del albergue La Sagrada Familia y de la asociación civil “Un Mundo Una Nación”.

Las medidas de restricción impuestas por el gobierno de Estados Unidos de América (EE. UU.) y los operativos del Instituto Nacional de Migración (INM) son las causas principales de que las personas en tránsito disminuyan su presencia por tierras mexicanas.

Ya que fue cancelado el tren desde Arriaga, Chiapas, para los indocumentados es más difícil ingresar y cruzar hasta la ruta de Ferrocarriles del Sureste, además, podrían incrementarse estas medidas restrictivas en el contexto electoral del país de las barras y las estrellas.

Esta es la razón por la cual las personas extranjeras evaden los operativos en las inmediaciones de las vías del tren y optan por viajar en transporte privado, autobuses hasta la frontera con México, expuso en entrevista Sergio Luna Cuatlapantzi.

Detalló que, de enero a mayo de 2024, el albergue La Sagrada Familia brindó atención humanitaria a 743 personas, 672 hombres y 71 mujeres. Lo que representa un promedio de 150 personas por mes y reveló que esta cifra representa una notable disminución en el número de personas que el albergue venía atendiendo en años pasados.

Con 187, marzo fue el mes en que repuntó el número de personas atendidas, las cuales el 77 % de las personas son originarias de Honduras. La pobreza permea en Centroamérica entre familias de Honduras, Guatemala, Venezuela y El Salvador, subrayó el defensor de los derechos humanos.

-¿Cuántas personas han sido deportadas por el INM?

- “El INM reportó en el sitio web de la Unidad de Política Migratoria, para el periodo enero a mayo de 2024, que la detención en Tlaxcala fue de dos mil 269 personas extranjeras en condiciones migratorias irregulares. Para el mismo periodo, pero de 2023, el INM ya había detenido a cuatro mil 45 personas en Xaloztoc y Apizaco”.





Como se observa -explicó- el INM reporta una reducción de poco menos del 50 % de personas detenidas en territorio estatal, lo que confirma la disminución del flujo de personas por la entidad, asimismo, estimó que para el segundo semestre de 2024 se mantendrán bajos flujos de migrantes por Tlaxcala y México.

Ante esta situación manifestó que los albergues de México -con el apoyo de la Diócesis de Tlaxcala y población altruista- mantienen vigentes los servicios a la población migrante y refugiada.





Reiteró que si bien el número de personas se ha visto reducido, al transitar por el centro de México, al albergue acuden por otros servicios ante las pocas medidas de protección que tenían como parte de la política migratoria mexicana. Dijo que actualmente enfrentan dificultades para que las personas accedan a medidas de protección como el refugio o el reconocimiento de su condición de víctimas de delito.

DE TLAXCALA SALIERON CINCO MIL PERSONAS EN 2020



De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda, en 2020 salieron de Tlaxcala cuatro mil 968 personas para vivir en otro país. De éstas, 73 de cada 100 se fueron a los EE. UU. A nivel nacional se registraron 802 mil 807, de los cuales 77 de cada 100 ya viven en el país del norte.

De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, las causas de la migración internacional en Tlaxcala son para reunirse con sus familiares, se casaron o unieron y por un empleo mejor remunerado.

Tlaxcala ocupó la vigésimo séptima y vigésimo tercera posición a nivel nacional como lugar de origen de las personas repatriadas (694 eventos) y devueltas bajo el Título 42 (419 devoluciones) por parte de las autoridades migratorias de EE. UU.

Con respecto al envío de remesas, los principales municipios en 2021 fueron Apizaco, 23.2 %; Tlaxcala, 15.3 % y Zacatelco con un 11.8 %. Los principales estados de residencia para las y los emigrantes tlaxcaltecas fueron California, Nueva York e Illinois, al concentrar el 25.1, 19.9 y 8.2 %, respectivamente, de las matrículas consulares emitidas para Tlaxcala en 2020.





Entre 2015 y 2020, los 10 principales municipios de expulsión de personas migrantes tlaxcaltecas fueron: Apizaco, Tlaxcala, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxco, Chiautempan, Calpulalpan, Yauhquemehcan, Nativitas, Hueyotlipan y Tetla de la Solidaridad.

La información fue consultada en boletines estadísticos, 2019-2021, Censo General de Población y Vivienda 2020 y el Banco de México 2019-2021.

EN TLAXCALA HABÍA 4 MIL 150 EXTRANJEROS EN 2021

En 2020, cuatro mil 150 personas extranjeras residían en Tlaxcala, situándose como la entidad federativa con la menor cantidad de población extranjera. La mayoría de esta población es de origen estadounidense, cubana y peruana.

Gonzalo Cegarra Buenaño es de origen peruano, desde hace cinco años entrena a niños y niñas tlaxcaltecas en baloncesto.

-¿Cómo te tratan los tlaxcaltecas?

- “Hace cinco años llegué a Puebla para firmar un convenio de trabajo en la Universidad Anáhuac y un político tlaxcalteca no cumplió con darme empleo para formar equipos campeones de baloncesto, ni el viaje de avión me pagaron desde Italia”.

“En Tlaxcala, los deportes de conjunto no dan resultados porque no tienen maestros preparados, el gobierno estatal no invierte en infraestructura, todo se queda en la práctica de deportes para aficionados”, expresó el entrenador de baloncesto de origen peruano.





El analista del deporte ráfaga de 55 años resaltó que el baloncesto le abrió las puertas en Italia y Suecia y ahora en México, específicamente en Tlaxcala. Ahora todo ha cambiado, tengo una hija, ella es mi motivo para quedarme más tiempo en Tlaxcala antes de irme a los EE. UU., explicó. Refirió que cuenta con la residencia que le costó 10 mil pesos en el INM y tiene el pasaporte vigente. “Tuvimos a la niña hace cuatro años, para mantenerla trabajo dando clases particulares en Panotla y en Huamantla en la primaria Máximo Rojas donde atiendo a 70 niños con el aval de la directora Esperanza Padilla”, puntualizó.

Las causas de la migración internacional en Tlaxcala son para reunirse con sus familiares, se casaron o unieron y por un empleo mejor remunerado.