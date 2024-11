Bajas temperaturas quintuplican el precio del nopal verdulero en Tlaxcala

De un día para otro el precio del nopal verdulero incrementó cinco veces en Tlaxcala. Cuatro piezas de tamaño comercial se venden en 20 pesos en mercados y tianguis; un precio al que no pueden acceder las amas de casa, pues van al día para preparar los alimentos.

“Subieron los nopales, cuestan igual que la carne, uno en siete pesos, por ahora no los voy a llevar", expresó una ama de casa al salir mercado “Emilio Sánchez Piedras” de la capital tlaxcalteca.

(Los nopales) no resisten a las heladas, la producción disminuye, los que tienen microtúneles no tienen tanta afectación, pero el mal clima no los deja crecer a la intemperie y por lógica suben de precio, explicó Betuel Xochitemol, productor del municipio de Totolac.

Señaló que este encarecimiento de la verdura es típico de cada año, cuando comienza la temporada invernal pues el descenso de la temperatura no es amigable con las nopaleras.

“Los consumidores ya saben que es más caro el nopal desde mediados de noviembre, el precio se regula desde la Central de Abastos de Puebla”, explicó el jubilado por la Secretaría de Educación Pública.

Comentó que antes cortaban diariamente para abastecer a los clientes que consumen esta planta que según los investigadores también tiene reconocimiento en la medicina, “pero desde la semana pasada, al registrarse las heladas suspendieron el corte”.

Manifestó que será para la primavera cuando se regulen los cultivos y el precio descienda nuevamente.

Destacó que en tiendas de autoservicio la verdura está escasa porque la gente no lo paga en cinco pesos cada nopal, cuando es un cultivo tradicional y de sobreproducción en el campo tlaxcalteca.