Banco de Leche, esperanza de vida para bebés prematuros 

Sabido es que no existe mejor alimento para un recién nacido que la leche materna, pues le transmite propiedades inmunológicas y aminora la mortalidad, al menos, en los primeros dos años de vida.

Local Avanza instalación de IMSS-Bienestar en Tlaxcala; contratan a 630 que eran eventuales

Lamentablemente no todas las madres tienen la posibilidad de amamantar a su bebé, debido a la falta de leche o porque sus hijos nacieron prematuros y se encuentran en cuidados intensivos.

Entérate: ➡️ ¡Ojo! Habrá alcoholímetros permanentes en todo Tlaxcala y eso incluye a motociclistas

Ante esto, en Tlaxcala existe el Banco de Leche Humana, un espacio que funciona desde el 27 de julio de 2021 para beneficiar a los bebés y promover la lactancia.

Cada 19 de mayo es conmemorado el Día Mundial de la Donación de Leche Materna como una forma de agradecer a las donadoras por realizar esta noble labor, que en la entidad tlaxcalteca es de manera altruista y sin recibir remuneración alguna.

No te pierdas: ➡️ Egresará primera generación de Bachilleratos Tecnológicos Alternativos

Actualmente, son 10 madres de familia las que donan leche en este banco para ayudar a los pequeñitos que más lo necesitan. Además, tienen la facilidad de hacerlo desde la comodidad de su hogar.

ALMACENAN HASTA 40 LITROS DE LECHE

En Tlaxcala el Banco de Leche Humana cuenta con un ultracongelador con capacidad para resguardar unos 40 litros, donde se puede mantener hasta por seis meses, al descongelarla se dispone de hasta 24 horas para ser ingerida por un prematuro, siempre y cuando conserve una temperatura de entre dos y ocho grados centígrados, explicó Miriam Cervantes Ruiz, encargada de dicho Banco y de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

Local 20 de junio iniciará operaciones el nuevo Hospital General de Tlaxcala

Esos 40 litros podrían parecer poca cantidad, pero pueden beneficiar a unos 30 o 40 bebés.

Precisó que el Banco de Leche se encarga de promocionar y fomentar la lactancia materna mediante diversas actividades encaminadas a la recolección, almacenamiento y procesamiento para tener un buen control de la calidad de la leche que se ofrece a los recién nacidos.

Lee también: ➡️ No hay en Tlaxcala casos de Coxsackie, pero hay contagios en Edomex

La leche pasa por las etapas de calostro, transición y madurez, cada una con distintas características y concentraciones de proteínas, carbohidratos y propiedades inmunológicas. Además, es sometida a diversos procesos para lograr la calidad y certificación.

BEBÉS BENEFICIADOS

La Unidad de Cuidados Intensivos registra a bebés prematuros extremos con pesos, al nacer, de 600 gramos a mil 500 gramos, quienes son los primeros beneficiados, otros infantes que atienden son los que presentan alguna malformación intestinal, enfermedad metabólica o defecto en el tracto intestinal.

Local Cumple Tlaxcala un mes sin decesos por Covid-19

La leche es suministrada en las instalaciones de salud, pues debe pasar por distintos procesos de calidad; además, existe una red de frío desde que se recolecta hasta que es pasteurizada, lo cual es difícil de lograr en los domicilios.

Incluso, el Banco de Leche tiene coordinación con seis lactarios, hospitales de la Secretaría de Salud y con ISSSTE e IMSS. Hasta el momento solo han recibido una solicitud del IMSS para brindar leche para un bebé.

No te pierdas: ➡️ Registra mala calidad bacheo en la capital, señalan vecinos

¿QUIÉNES PUEDEN DONAR?

La donación de leche humana es una labor altruista y no hay algún tipo de incentivo o remuneración, pero las madres se quedan con la satisfacción de ayudar a seres indefensos. La mujer puede donar desde el nacimiento hasta los 12 meses de edad de su bebé.

Te puede interesar: ➡️ Sesa, IMSS e Issste aplicarán esquemas completos de vacunación a infantes durante Jornada Nacional de Salud

Generalmente, las donadoras son madres que en algún momento fueron beneficiadas por el Banco de Leche Humana. La mamá que decide ser donadora voluntaria debe tener excedente de leche, estar sana, no consumir medicamentos, no padecer alguna enfermedad, no consumir alcohol, no ser fumadora y aprobar un panel viral para descartar infecciones como hepatitis C y B o VIH.

Local Sesa de Tlaxcala orienta a la gente para corregir el Certificado de Vacunación

El tema de los tatuajes no es factor, pero estará determinado por el panel viral para asegurar que no tengan alguna enfermedad que pueda ser transmitida.

Una vez aprobados estos requisitos, la donadora solo acudirá el primer día al Banco de Leche para firmar el consentimiento, realizar su historial clínico, hacer una valoración médica, tomar sus laboratorios, ser capacitada y determinarla como donadora óptima, lo que le llevará unos 40 o 60 minutos.

No dejes de leer: ➡️Piden transportistas tlaxcaltecas incremento al pasaje

Cuando ya están capacitadas, el proceso de extracción de leche será desde el hogar de manera manual. El personal del Banco de Leche realizará visitas domiciliarias para entregar el paquete de frascos para depositar la leche. Una semana después, realizan la misma ruta para recoger la cantidad donada y trasladarla a las instalaciones que se encuentran abiertas de lunes a viernes de 7:00 a 14:30 horas.

DONACIÓN DE FRASCOS

El Banco de Leche Humana tiene vigente una campaña para donación de frascos de vidrio con tapa plástica para recolectar la leche, pueden ser de mayonesa o café de 100 a 120 mililitros, los cuales son esterilizados por personal de salud para que las donadoras puedan utilizarlos de forma segura.

A cada mamá le brindan entre siete u ocho frascos para la recolección de leche durante una semana.

Continúa leyendo: ➡️ Avanza instalación de IMSS-Bienestar en Tlaxcala; contratan a 630 que eran eventuales

Actualmente, el Banco de Leche cuenta con la donación de una madre originaria de Lázaro Cárdenas, quien tiene gemelos y otorga entre mil 500 a dos mil mililitros cada semana.

Local Día Internacional de la Enfermería | Enfermería, un pilar en servicios de salud

En promedio, una mujer lactante dona entre 800 a mil mililitros a la semana, producción que se realiza entre los dos y tres meses de vida de su bebé porque tienen mayor producción.

Los frascos pueden llevarlos a los contenedores situados en la entrada del Hospital de la Mujer o directamente con el personal del Banco de Leche.

Más información: ➡️ Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia | Reclama comunidad LGBTTTIQ tolerancia

5 lactarios trabajan con el Banco de Leche Humana, se encuentran en Calpulalpan, Nativitas, Hospital de la Mujer, Hospital Infantil, Hospital Regional y Hospital General de Tlaxcala.

6 personas con distintos perfiles profesionales laboran en el Banco de Leche Humana.

UBICACIÓN El Banco de Leche Humana se encuentra en el Hospital de la Mujer, en avenida 20 de Noviembre S/N, sobre la carretera San Damián Tlacocalpan, en el kilómetro 2.5 en San Matías Tepetomatitlán, municipio de Apetatitlán.