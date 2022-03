Bancos, instituciones con más reclamaciones en Tlaxcala

En Tlaxcala, los bancos son las instituciones con mayores reclamaciones por parte de los usuarios de los servicios financieros, como parte de los avances de la nueva cultura económica, respeto a los contratos y solución de quejas.

Tras referir que atienden y resuelven puntualmente las querellas presentadas, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en el estado señaló que las instituciones de crédito con más querellas son Banco Azteca, Citibanamex, Banorte, BBVA, Santander y HSBC.

La institución mencionó que los productos más reclamados son tarjetas de crédito y débito, mientras que a nivel nacional la tendencia es 27 % plástico de crédito, 20 % débito y 8 % crédito personal. En cuanto al porcentaje de resolución favorable por producto en crédito fue 46 %, 40 % en plásticos de débito y en cuenta de nómina 38 %.

La Condusef en Tlaxcala expuso que la resolución favorable de las quejas las registra principalmente en Citibanamex, Santander, BBVA, HSBC y Banco Azteca. Antes, anotó que en 2021 la Ciudad de México presentó el mayor número de reclamaciones de los bancos más relevantes con el 20 % de participación y un total de 29 mil 86 reclamaciones seguidas de Jalisco.

Precisó que los usuarios tlaxcaltecas pueden interponer su queja por alguna irregularidad comunicándose al 800 999 80 80, visitar la página www.gob.mx/condusf. En el Portal de Queja Electrónica, los usuarios pueden presentar reclamaciones en contra de 39 instituciones bancarias, de los productos tarjeta de crédito, Débito y Cuenta de Nómina, relacionadas con consumos o cargos no reconocidos, solicitud de cancelación de producto no atendida, disposición de efectivo en cajero automático no reconocida, depósito no reflejado en la cuenta, entre otros.

