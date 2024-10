Beatriz Paredes: Buena parte de lo que soy se lo debo a Tlaxcala

"Me queda claro que buena parte de lo que soy se lo debo a ustedes; me queda claro, también, que la mayor parte de las oportunidades que he tenido se la he debido al pueblo y al sufragio de los tlaxcaltecas", expresó Beatriz Paredes Rangel, exgobernadora de la entidad, durante el homenaje en el que el ayuntamiento capitalino reconoció su destacada trayectoria política con la entrega de la “Presea Tlaxcala 2024”.

Arropada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, el alcalde Alfonso Sánchez García y los integrantes del Ayuntamiento de Tlaxcala, la destacada política de la entidad y del país agradeció a sus paisanos, quienes la han acompañado a lo largo de su trayectoria, en sus aventuras políticas, en las tareas parlamentarias, en el ejercicio del gobierno local, en la función pública en el gobierno federal y en cargos que tuvo fuera del país.

En las instalaciones del Teatro Xicohténcatl, la segunda mujer gobernadora en el país, después de Griselda Álvarez, en Colima, sostuvo que tiene memoria cierta y conciencia del apoyo y solidaridad del pueblo de Tlaxcala, por lo que les reiteró su "eterno agradecimiento", al tiempo que exaltó que, hoy, en Tlaxcala, se escriba una nueva historia, al argumentar que la renovación siempre es saludable.

En sesión solemne de Cabildo, Paredes Rangel destacó que cuando joven, hace aproximadamente 50 años, abordó el mismo escenario, el Teatro Xicohténcatl, para presentar una composición musical para Tlaxcala -"Mi sueño"- entendió que para lograr cualquier gran hazaña es necesario convocar a los más, pues nada trascendente es tarea solitaria y siempre es indispensable trabajar en equipo.

Tras entonar algunas estrofas de esa pieza musical de su autoría, la exmandataria habló de cómo sus raíces tlaxcaltecas y su formación académica en Tizatlán y Huamantla la formaron para llegar a ser una feroz defensora de la educación pública, y una admiradora pertinaz de los maestros del país.

"Fui la forja no en el barro ni en el hierro, sino en el tlachixtle de las riberas del Zahuapan, esa madera suave, y a la vez firme, que soporta y a la vez resiste en el bastón que sostiene a la vejez cansina, agotada, o que engrandece y mitifica en el bastón de mando, que te vuelve por un instante fugaz personaje de la historia... la que imprimió los rasgos esenciales de mi personalidad y carácter. Soy quien soy, Beatriz Paredes, porque soy tlaxcalteca", expresó.

La exmandataria habló no sólo de sus maestros de las escuelas, sino también de quienes lo fueron en su vida, como Margarito Palafox, Natalia Teniza, Rosalía, Ernesto El Gavilán y Emilio Sánchez Piedras, a quien calificó como su tutor político, ejemplar, paciente y dedicado cuyas enseñanzas consolidaron sus convicciones.

Ante exgobernadores, diputados locales, expresidentes municipales de Tlaxcala, funcionarios estatales y del municipio capitalino, así como alcaldes, la exsenadora indicó que a dos días de que tomó posesión Claudia Sheinbaum Pardo el cargo como la primera mujer presidenta de México, está segura de que habrá un trabajo estrecho con la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, en beneficio del desarrollo del pueblo de Tlaxcala.

RECUERDA SU DISCURSO COMO MANDATARIA

En el evento que formó parte de la conmemoración del 499 aniversario de la fundación de la Ciudad de Tlaxcala, la exgobernadora retomó parte del contenido del que fue su primer informe como mandataria estatal.

"En Tlaxcala, la esencia de nuestra reflexión se nutre de asumirnos como parte del Altiplano Central del país, en la aurícula izquierda del corazón de la paz, región de los orígenes y cuna de grandes culturas mesoamericanas, zona de valles, laderas y lomeríos, de magueyeras serpenteantes que delimitan al dorado fatigoso del maíz, pan y rito, universo fortificado por el macizo volcánico que levanta desde la suave ondulación", describió.

Indicó que en ese momento en Tlaxcala (por ahí de 1987), a la que calificó como la región más transparente de la geografía política, de conurbaciones y migración interna de macrocefalia del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y de interdependencia de multitudes, era necesario aprender a gobernar con multitudes, a conciliar con fórmulas democráticas el difícil binomio de densidad demográfica y escasez de recursos, a estudiar el uso del espacio, a reconstruir una relación armónica con la naturaleza y a corresponsabilizar a la comunidad.

Lo anterior, explicó, para que juntos, sociedad y gobierno, encuentren las respuestas que les permitan resolver democráticamente la disyuntiva de participación social, presión, tensión, desestabilización y autoritarismo, por la de participación social, interlocución válida, negociación, organización y corresponsabilidad.

"Recibir un reconocimiento siempre constituye un hecho de la mayor relevancia. Nunca son suficientes las palabras para expresar gratitud y congratulaciones; sin embargo, cuando esta presea se entrega en el crepúsculo de la existencia, después de haber cruzado desiertos y lomeríos, encontrado valles y prósperas praderas, bosques robustos y selvas inexpugnables, la condecoración tiene el sabor del deber cumplido, de la valoración de la cuestión juzgada", remató.

LA SEMBLANZA

La presea le fue entregada a Beatriz Paredes Rangel como una forma de reconocer su liderazgo y defensa de los derechos indígenas y rurales, que se convirtieron en un referente en la política mexicana, así como su incansable labor en favor de los derechos de las mujeres, las comunidades indígenas y a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Beatriz Paredes Rangel es originaria de San Esteban Tizatlán, municipio de Tlaxcala; es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un posgrado en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Barcelona.

Entre otros cargos, además de gobernadora de Tlaxcala de 1987 a 1992, fue diputada local, diputada federal, funcionaria federal, senadora y en materia internacional se ha desempeñado en diversas responsabilidades, como Embajadora de México en Cuba, embajadora de México en Brasil y presidenta del Parlamento Latinoamericano.

Ha recibido, entre otras condecoraciones, de la República Federativa de Brasil, del Reino de España, de la República de Cuba y del Congreso de Guatemala, así como reconocimientos de Mujer Hispana otorgada por la Fundación México Americana y la medalla "Rosario Castellanos".