Beneficia Gobierno estatal con camas hospitalarias y colchones a personas en situación de inmovilidad

Con la dispersión de 230 camas hospitalarias y colchones al mismo número de pacientes que viven en situación de inmovilidad, el Gobierno del Estado dio una esperanza para aminorar el dolor de los enfermos y a sus cuidadores, además de contribuir a mejorar la calidad de vida de los involucrados.

Esos instrumentos garantizarán a los pacientes postrados un descanso real y en condiciones dignas, mientras que a los cuidadores permitirá disminuir su desgaste y los esfuerzos que hacen para trasladarlos o ayudarlos a hacer sus ejercicios.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Las instalaciones del Salón Tlaxcala del recinto ferial, en el municipio capitalino, fueron sede del evento en el que el Gobierno del Estado, a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), entregó a los beneficiarios 230 camas hospitalarias con sus respectivos colchones. Con ello suman 500 entregadas en lo que va de la actual administración estatal.

Acompañada de Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, presidenta honorífica del SEDIF, la titular del Ejecutivo local, Lorena Cuéllar Cisneros, sostuvo que para su administración ha sido importante mantenerse cerca del pueblo, para conocer sus necesidades y, de alguna forma, ayudarles a mitigar el dolor que les generan sus padecimientos.

Local Personas con discapacidad ya no son sector olvidado, el Gobierno las escucha: Fernanda Espinosa

Lee más: ➡️Logra SEDIF Tlaxcala primera adopción por certificación, procedimiento más corto

Ante los beneficiarios, detalló que a lo largo de su vida ha sido testigo de decenas de historias de personas a quienes ha escuchado, algunas de ellas vivieron en estado de coma, por lo que recibir una cama hospitalaria será de vital importancia para mejorar la calidad de vida no sólo del paciente, sino también de quienes los cuidan.

Estos instrumentos, como la cama que podría parecer algo sencillo, ayudará mucho su situación. Podemos hacer muchas obras, muchos hospitales y tener nuevos equipos, pero ante lo que ustedes sufren todos los días es importante sepan que cuentan con el apoyo y tienen la mano de la gobernadora, expresó.

Local Salud de los tlaxcaltecas, eje prioritario en el gobierno de Lorena Cuéllar

No dejes de leer: ➡️Otorga Sedif transporte adaptado para personas con discapacidad

La mandataria recordó que el equipo del SEDIF ha acudido a sus casas para ofrecerles terapias, otra estrategia que tiene la intención de aliviar parte del sufrimiento que no es fácil sobrellevar, y como ejemplo mencionó el tener que cargar a los pacientes postrados para cambiarlos de ropa o asearlos.

Esas camas les vienen a ayudar un poquito para mejorar esas condiciones. Llevamos 500 camas, pero voy por muchas más, queremos entrar a todos los hogares de Tlaxcala, dijo.

Consideró que las camas hospitalarias serán un importante instrumento que les permitirá mejorar las condiciones de vida de los pacientes y de los cuidadores.

Local Convoca gobierno estatal a taller de psicoballet para personas con discapacidad auditiva, visual y con síndrome de Down

No dejes de leer: ➡️Facilita gobierno del estado movilidad de personas con discapacidad, con la entrega de ayudas funcionales

Aseveró que la ejecución de programas sociales es para que haya una mejora de vida de las personas que más lo necesitan, por lo que reiteró que su compromiso como gobernadora es continuar con la transformación de vidas y la creación de nuevas historias.

Afirmó que no bajarán la guardia en los esfuerzos para cuidar al máximo el recurso público, que es lo que le permite a la administración estatal la ejecución de más programas sociales y abarcar al mayor número posible de pobladores.

Hoy, también tenemos un albergue de familiares de pacientes en áreas de hospitales (en San Matías Tepetomatitlán, en Apetatitlán) porque sabemos qué difícil es o fue para ustedes estar muchos meses en un hospital, en el frío, en la lluvia y en sol, indicó.

Local Gobierno es más cercano a las personas con discapacidad, afirma Lorena Cuéllar; han destinado más de $36 millones en ayudas funcionales

Te recomendamos:➡️Centro de Capacitación para Personas con Discapacidad del DIF, un espacio para concretar metas y sueños

Cuéllar Cisneros hizo un llamado a los diputados locales que acaban de iniciar funciones para visualizar las acciones que ejecuta el Gobierno estatal en favor de la gente y el uso del recurso público, que cada año presentan en el Proyecto de Presupuesto de Egresos.





MÁS QUE APOYO, GESTO DE ESPERANZA: SEDIF

Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, presidenta honorífica del SEDIF, consideró que la entrega de camas hospitalarias es un gesto de esperanza y solidaridad, que busca hacer más llevadera la complicada situación que enfrentan.

Local Inicia SEDIF curso infantil de verano “La Ciudad de las y los Niños”

Continúa leyendo: ➡️Atendió SEDIF más de 11 mil casos de violencia infantil en la entidad; la omisión de cuidados fue la principal causa

Sabemos que el bienestar de una persona en situación de inmovilidad depende en gran medida del entorno en el que se encuentra, por ello, estas camas y colchones son una herramienta vital para mejorar su calidad de vida, proporcionándoles comodidad, seguridad y descanso, expresó.

Añadió que son también un apoyo fundamental para quienes cuidan de ellos, porque les facilitará la atención diaria al reducir la carga física y emocional que eso conlleva.

Local Acerca SEDIF a la población los beneficios de 52 programas sociales

Más detalles: ➡️Desayunos escolares en sus dos modalidades son un beneficio firme, asegura presidenta honorífica del SEDIF

“A quienes reciben estos apoyos les decimos que no pierdan la esperanza, sabemos que el camino es largo y difícil, pero sin duda no están solos. Desde el Gobierno del Estado, a través del SEDIF, seguiremos trabajando para mejorar su calidad de vida y las de sus familiares, para que encuentren siempre un motivo para seguir adelante”, indicó.

AGRADECEN EL APOYO

A nombre de las personas que recibieron el paquete, Dalila Espinoza agradeció a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros la cama hospitalaria y el colchón que recibió para mejorar su situación.

Local Sedif transforma vidas a través del programa "Sueño Seguro"

Te puede interesar:➡️Capacita SEDIF a 800 jefas de familia que tienen en marcha proyectos productivos

Expreso mis más sinceros agradecimientos por el generoso apoyo con la entrega de esta cama y colchón hospitalarios para nuestros familiares, en mi caso particular para mi hija Rebeca. Hoy me encuentro aquí no sólo como madre, sino como la voz se representa a muchas familias que hemos enfrentado diferentes obstáculos y desafíos, dijo.

Aseveró que el apoyo significa una luz de esperanza y un alivio ante sus preocupaciones cotidianas, pues diariamente están en lucha de la mano de sus familiares postrados en una cama, por lo que una cama especializada mejorará su dinámica cotidiana.

Local Con Cecapdif, se incorporan sectores vulnerables al Mercado laboral

Más detalles: ➡️Es labor de artesanos invaluable contribución a cultura y economía de Tlaxcala: SEDIF

“Este apoyo no sólo representa el bienestar de nuestro paciente, sino que es una manifestación del lado humano y compromiso del gobierno con eso, con este hermoso estado”, finalizó.

EL APUNTE

La gobernadora hizo un llamado a los diputados locales que acaban de iniciar funciones para visualizar las acciones que ejecuta el Gobierno estatal en favor de la gente.