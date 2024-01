Blinda INM información de indocumentados para protección de sus derechos humanos

Como una medida de garantía a sus derechos humanos, el Instituto Nacional de Migración (INM) mantiene blindada la información respecto al estatus legal de los 726 migrantes localizados el pasado domingo en una bodega de Cuaxomulco, Tlaxcala, entre los que destacan 73 menores de edad no acompañados.

Local Acoge SEDIF a niños y familias migrantes encontradas en Cuaxomulco

Más detalles: ➡️A su paso rumbo a Estados Unidos, mujeres migrantes sufren abuso sexual

A nombre de la administración estatal que preside Lorena Cuéllar Cisneros, su vocero Augusto Ramírez indicó que si bien el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) puso a disposición sus instalaciones para la estancia de los menores de edad, no pueden intervenir, toda vez que el INM es la única instancia responsable de su resguardo.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El titular de la Coordinación de Información del Gobierno del Estado refirió que en cuanto al resguardo de los 45 núcleos familiares, será la misma dependencia federal la que resuelva las solicitudes de repatriación, asilo o regulación de estancia legal.

Respecto a los menores de edad no acompañados, señaló que seguirán con el acompañamiento para garantizarles su estado físico y emocional, además de resguardo seguro, pero no podrán intervenir más allá de lo que permita el instituto migratorio.

Local Los 726 migrantes detectados decidirán si regresan o no a su país

Te recomendamos:➡️Cumple albergue La Sagrada Familia de Apizaco 12 años de ayuda social

Mientras los migrantes permanezcan en territorio tlaxcalteca recibirán apoyo humanitario, que consiste en alimentación, acompañamiento emocional y una estancia digna, refirió Augusto Ramírez.

No obstante, apuntó que la información sensible no será revelada públicamente y tampoco el número de migrantes que decidieron regresar a sus países de origen o si solicitan asilo político, además de reservar los albergues de estancia por seguridad.

Local Constató la CEDH respeto de garantías de migrantes rescatados

No dejes de leer: ➡️Cumple albergue para migrantes “La Sagrada Familia” 13 años de ayuda humanitaria

En caso de requerir atención médica alguno de ellos en las próximas horas, el gobierno estatal se comprometió a brindar los servicios, al igual en atención especializada con la cadena de custodia correspondiente.

Para la protección de los derechos de la niñez migrante a su paso por Tlaxcala, el DIF cuenta con dos espacios, el Albergue Temporal para la Niñez Migrante Acompañada y el Albergue Temporal para la Niñez Migrante No Acompañada, donde infantes y núcleos familiares localizados en la demarcación reciben atención médica, sin que al momento se detectaran situaciones graves que requirieran atención hospitalaria, agregó.

Infórmate: ➡️Quedan a salvo derechos de 726 migrantes localizados en Cuaxomulco

Durante la noche del domingo 14 de enero y a lo largo del lunes 15, personal de ambos albergues del DIF dieron atención a las y los niños y sus familias, pero su estancia dependerá de su situación migratoria, con el respeto a su movilidad humana.