Bloquean habitantes de Ixtacuixtla vía federal para impedir instalación de una gasera 

Pobladores de la comunidad de Popocatla, municipio de Ixtacuixtla, mantienen bloqueada la carretera federal Tlaxcala-San Martín Texmelucan como manera de exigir la cancelación de la instalación de una gasera.

Local Ejecuta Ixtacuixtla tres obras públicas

Con llantas, ramas y vehículos particulares los manifestantes impiden el paso de automovilistas y aseguran no retirarse hasta ser atendidos.

En breve entrevista, los pobladores aseguraron que la gasera es instalada de manera irregular y con presuntos permisos falsos.

Foto: Eduardo Tlachi

La construcción del inmueble inició desde hace poco más de tres meses y en los últimos días iniciaron los trabajos de colocación de máquinas distribuidoras de gas.

Municipios No registra Ixtacuixtla delitos de alto impacto

De hecho, parte de la edificación de la gasera es durante la madrugada y es por ello que sostiene que hay irregularidades por parte de las autoridades.

Con cartulinas en manos lanzan mensajes de "tememos por nuestra seguridad", "no queremos una bomba más", "no a la gasera", "al pueblo no lo engañan', "no más corrupción", "soy vecino y no acepto la gasera", entre otros.

Los inconformes amagan con permanecer en el sitio y no retirarse hasta tener una solución a su petición; además, amagan con tomar la autopista Tlaxcala-San Martín Texmelucan.

Continúa leyendo:

Local Entrega Ixtacuixtla despensas a familias

Municipios Continúan las obras en Ixtacuixtla