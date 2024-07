Bloquean pobladores de Calpulalpan Plaza de la Constitución por rechazo al Libramiento

Un grupo de manifestantes, procedente de Calpulalpan, bloqueó la circulación vial en la Plaza de la Constitución, justo frente al portal Hidalgo, en la capital del estado, en protesta contra la construcción del libramiento Calpulalpan, pues aseguraron que se trata de un negocio privado que traerá afectaciones a la zona.

Al filo del mediodía de este miércoles, decenas de personas protestaron contra la construcción de dicha carretera, la cual será concesionada y que su edificación fue avalada por el Congreso del Estado a petición de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

El bloqueo lo mantuvieron por periodo de hora y media, provocando caos vial, para que después una comisión fuera atendida por la Secretaría de Gobernación, aunque los inconformes señalaron que de no obtener respuesta a sus demandas las manifestaciones continuarán.

En este sentido, los quejosos denunciaron que lejos de ser una herramienta de desarrollo, no permitirá a los pobladores y comerciantes obtener alguna utilidad, además de que denunciaron traerá consigo serios daños al medioambiente de la región.

Criticaron que para la construcción de esta carretera, de más de 20 kilómetros de longitud, la empresa utilizará cantidades exorbitantes de agua, lo cual perjudicará el uso de los mismos habitantes, además de que tendrá un impacto negativo en el avistamiento de las luciérnagas, que en Calpulalpan llevan a cabo algunos centros de avistamiento.

Asimismo, señalaron que afectarán a cientos de familias que dependen económicamente de los recursos generados en la carretera, como es el comercio y la venta de alimentos, entre otros, además de que la plusvalía de sus terrenos disminuirá al contar con esta vía rápida de comunicación.

Finalmente, advirtieron que mientras no tengan alguna respuesta positiva por parte de las autoridades estatales, su movimiento social continuará hasta lograr que no se realice dicha obra, pues Calpulalpan no requiere de un libramiento, sino de la ampliación de la carretera federal.

EL DATO

Al momento ya liberaron el paso y son atendidos por personal de la Secretaría de Gobernación del Estado.