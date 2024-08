Bloqueos permanecerán por tiempo indefinido y en su totalidad, advierten labriegos

Tras la ruptura de diálogo entre ejidatarios y el gobierno federal, el bloqueo carretero en Tlaxcala y a nivel nacional permanecerá de forma indefinida y total, advirtió Jorge Portilla Alba, asesor legal de los campesinos y uno de los integrantes de las mesas de negociación ante el gobierno de México.

Las carreteras afectadas en Tlaxcala son: Apizaco-Huamantla, así como a la autopista México-Puebla y la autopista Arco Norte, en ambos sentidos, lo cual ha generado largas filas de automovilistas.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Desde las 10:00 horas del pasado martes, ejidatarios mantienen bloqueados los tramos federales para exigir el pago de sus tierras que fueron ocupadas para la construcción de esas vías y Tlaxcala no quedo exento.

Las carreteras afectadas en Tlaxcala son: Apizaco-Huamantla, así como a la autopista México-Puebla y la autopista Arco Norte, en ambos sentidos. Jesús Zempoalteca / El Sol de Tlaxcala

En entrevista telefónica con aquel líder del movimiento, aseveró que en el caso de Tlaxcala e Hidalgo los gobiernos estatales se han mantenido al margen y han dejado todo en manos de las autoridades federales.

Continúa leyendo: ➡️ [Actualización] Exigen pobladores de San Sebastián Atlahapa regular servicio de agua, con bloqueo carretero

No obstante, advirtió que los bloqueos continuarán hasta que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) pague las indemnizaciones a cabalidad, pues habían alcanzado acuerdos de pagos indemnizatorios, pero el gobierno de México las rompió.

Por otro lado, lamentó las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que se trata de oportunismo político de un abogado, a pesar de que son 15 años de lucha sin que los labriegos afectados vean algún pago resarcitorio.

Las carreteras afectadas en Tlaxcala son: Apizaco-Huamantla, así como a la autopista México-Puebla y la autopista Arco Norte, en ambos sentidos. Jesús Zempoalteca / El Sol de Tlaxcala

Llamó a la cordura y a la no represión, pues esa fue una de las promesas del actual presidente de México desde campaña y en años anteriores, cuando organizó manifestaciones en el zócalo de Ciudad de México, por el presunto fraude electoral.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

QUE SE QUEDEN EL TIEMPO QUE QUIERAN: AMLO

Durante la conferencia de prensa de la mañana de este miércoles, el presidente aclaró que los campesinos “pueden quedarse el tiempo que quieran”, pues su gobierno no cederá a chantajes de un abogado que quiere sacar “raja” y “provecho personal”.

Aseveró que el jurista aludido, pero de quien no ofreció el nombre, pretende alcanzar objetivos personales ahora que está por concluir su gobierno, pero no lo va a lograr, pues no cederá.

Lee más: ➡️ La CNTE mantiene secuestrado a Chiapas

A los campesinos les dijo que están perjudicando a mucha gente con el bloqueo a varias carreteras, entonces les pidió no dejarse manipular ni engañar por el supuesto abogado que supuestamente pretende sacar provecho personal.