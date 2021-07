Brinda Hospital Infantil de Tlaxcala quimioterapias de manera regular a niños con cáncer

A pesar de los desabastos registrados a nivel nacional para los tratamientos infantiles, los más de 50 niños con cáncer atendidos en el Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT) reciben sus quimioterapias de manera regular, aseguró la directora general del nosocomio, Karla Vanesa González Díaz.

Local Faltan medicinas para los infantes con cáncer: Haydee Noya

Argumentó que la Secretaría de Salud del estado, en conjunto con el Instituto de Salud para el Bienestar, está pendiente de la existencia de los medicamentos para no interrumpir las quimioterapias ambulatorias que son de lunes a viernes, generalmente por la mañana.

Local Protegen a los niños con cáncer ante Covid-19

Antes, refirió que la leucemia es la principal causa de cáncer en los menores de edad, además de linfomas y tumores del sistema nervioso central.

No hemos dejado de que se busque el surtimiento de los medicamentos para quimioterapia y en este momento no tenemos deficiencia y los pacientes se están atendiendo con base en los esquemas de tratamiento que cada oncóloga tratante les ofrece. No se puede suspender ni retrasar, por eso son esquemas con regularidad,sostuvo en entrevista con este Diario.

Brinda @SesaTlax servicios integrales para atención de adultos mayores



Se brinda atención multidisciplinaria a través de servicios médicos... https://t.co/qgoYR0CyKY#Salud #AdultosMayores — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) June 27, 2021

En cuanto a la alimentación de un niño con cáncer, argumentó que debe ser mayormente equilibrada y sana, con alimentos que puedan asegurar su desarrollo físico y mental, evitando grasas, azúcar refinada, harinas.

Asimismo, González Díaz explicó que los servicios del HIT están en funcionamiento, tanto el área de urgencias, hospitalización y consultas.

Local Entrega ITJ dos toneladas de tapas de plástico para apoyar a niños con cáncer

En octubre de 2020 reiniciamos la apertura progresiva de la consulta externa a un 50 % y ahorita la tenemos en su totalidad en las especialidades que se ofrecen. Urgencias y hospitalización nunca se suspendió en los meses de pandemia.

El HIT cuenta con medidas preventivas ante la pandemia, como uso obligatorio de cubrebocas y filtros de sanidad.

🚦 Continúa #Tlaxcala en semáforo verde, informó la @SSalud_mx



Pero debe mantener las medidas preventivas sanitarias para evitar un repunte por #Covid-19... https://t.co/zLhC67290i#Salud #SemáforoEpidemiológico #Tlaxcala — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) June 20, 2021

No dejes de leer:

Local Esteriliza a tu mascota, la Sesa te ayuda a través del módulo canino

Local Faltan medicinas para los infantes con cáncer: Haydee Noya