Buena calidad del aire durante 2020, revela Coordinación de Ecología

En lo que va de este 2020 la calidad del aire en Tlaxcala ha sido buena, pues en ningún momento alcanzó niveles de contaminación por encima de la norma, con lo que no se puso en peligro la salud de los tlaxcaltecas, sostuvo Emilio Sánchez Ruiz, jefe de la oficina del Departamento de Calidad del Aire de la Coordinación General de Ecología (CGE).

Ante esto, explicó que el estado cuenta con cuatro estaciones de medición, ubicadas en Tlaxcala capital, Apizaco, Cuapiaxtla y Calpulalpan, las cuales miden monóxido de carbono, ozono, óxidos de nitrógeno, dióxidos de azufre y Partículas Menores (PM) a 10 y PM menores a 2.5 micras, las cuales dan los estándares de medición según la Norma Oficial Mexicana.

La estación ubicada en Apizaco fue la que registró los niveles más altos de partículas, pero aun por debajo de las normas/ Jesús Lima

En este sentido, enfatizó que en ninguno de los meses las estaciones detectaron alguna variación de consideración, aunque sí por temporadas suele haber picos en el ramo de partículas, esto debido a que antes de las lluvias el polvo se mantiene flotando en el aire y, aunque no se ven, pueden ser perjudiciales para la salud, aunque al presentarse las primeras precipitaciones vuelve a la normalidad.

No de manera alarmante, pero sí notamos el incremento, aunque es bueno conocer la diferencia porque en la Ciudad de México, cuando a ellos se les elevan las partículas desgraciadamente es por combustión de diésel, esto por la cantidad de vehículos que circulan en la ciudad, pero aquí no tenemos ese problema, reiteró.

Además de esto, otro fenómeno que han observado es que las lecturas incrementan cuando los campesinos realizan quemas agrícolas para preparar sus terrenos, en septiembre y en temporada de fin de año, que es cuando hay una gran cantidad de quema de pirotecnia.

PARÁMETROS

Para entender mejor las mediciones que hacen, expuso que en lo que respecta a ozono, monóxido de carbono, nitrógeno y azufre las lecturas son bajas, casi insignificantes, aunque sí hay registro de ellas, empero, donde han notado un incremento es en las partículas, esto por todo lo antes mencionado

Reveló que para lo que son las PM 2.5 la norma marca 45 y pm .10 es de 75 miligramos sobre centímetro cúbico, no obstante, en los promedios Tlaxcala no pasa de 20 o 25, aunque puede haber picos en las lecturas que se hacen cada hora.

Pide Unicef aumentar la comunicación con los hijos



DURANTE LA PANDEMIA

A diferencia de otros estados que mejoraron la calidad del aire durante los meses críticos de la pandemia, pues redujeron su movilidad, en Tlaxcala no se notó gran cambio, esto debido a que como los parámetros que maneja la entidad son muy bajos esta variación es imperceptible, indicó el especialista.

Sin embargo, sí aceptó que la estación que registró el valor más alto en los índices fue Apizaco, donde se ubica una de las dos estaciones automáticas completas, ya que en Cuapiaxtla y Calpulalpan solo cuentan con monitores de Partículas Menores (PM) a 2.5 micras.

Con mediciones cada hora, los encargados de la estación pueden saber la calidad del aire en Tlaxcala/ Jesús Lima

QUE SÓN LAS PM

Explicó que se refiere concretamente a Partículas Menores a 10 micras cuando, es decir que son muy pequeñas, no se pueden ver pero están en el aire siempre, aunque de lo que se trata es que ese nivel no exceda lo normado y no sea perjudicial para la salud, pues el valor de este rubro está relacionado concretamente con el ozono.

Cuando tenemos partículas muy altas y viene la radiación solar, hay una reacción química que eleva los niveles de ozono y, aunque aquí en Tlaxcala no lo vemos todavía y no llegamos a esos niveles, en la Ciudad de México son comunes, señaló.

Visten a Niño Dios con cubrebocas y careta en tiempos de pandemia



MEDIDAS

A diferencia de otras entidades del centro de la República que pertenecen a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME), el estado con cuenta con contingencias ni planes de manejo de contingencia pues se mantiene muy por debajo de los valores establecidos.

Sin embargo, destacó que es importante que la gente conozca que en Tlaxcala se tiene una red de monitoreo y que el gobierno estatal ha trabajado mucho para ello, pues su registro tiene un elevado costo, de ahí que el ciudadano debe hacer su parte al verificar su vehículo o utilizarlo lo menos posible, con lo que contribuirá a mantener la calidad del aire como hasta ahora.

Hay una línea activa de apoyo emocional, para la comunidad escolar tlaxcalteca



LLAMADO

El funcionario hizo un llamado a que en esta temporada de fin de año las personas no utilicen pirotecnia, no realicen la quema de llantas o fogatas.

No hay que confiarse, hay que trabajar para que los parámetros sigan así y no rebasemos los límites. La importancia de la medición del aire radica principalmente en eso, que las decisiones que se tomen sean enfocadas a mantener el aire limpio y, por consecuente, a que la salud de los tlaxcaltecas esté bien

Emilio Sánchez / Calidad del Aire de la CGE

Santa Claus y su traje rojo, ¿una creación de famosa marca de refrescos?



Continúa leyendo:

