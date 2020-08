Busca Irma Garay erradicar la violencia de género; acudirán a las instancias necesarias

Irma Garay Loredo, coordinadora del Partido del Trabajo en el Congreso local, sentenció que no desistirá en la lucha que ha emprendido para combatir la violencia política por razón de género que existe al interior del Poder Legislativo local.

Lo anterior, debido a que hace algunas semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró improcedente una acción de inconstitucionalidad, y el pasado 12 de agosto el Consejo de la Judicatura Federal rechazó otorgar un amparo promovido en contra de la elección del diputado Ramiro Vivanco Chedraui como presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP).

En este escenario, Garay Loredo aseguró que continuarán con su insistencia, en la instancia que sea necesaria, para que puedan sancionarse esos actos y que cada fallo -ya sea a favor o en contra- la motiva a continuar con una lucha que también beneficia a la ciudadanía, no solo a las mujeres.

“Las batallas no son fáciles, así son, a veces caes, te levantas, te vuelves a caer y te vuelves a levantar, pero siempre tienes que hacerlo con el mismo ánimo de volver a levantarte y alzar la voz… nosotros vamos a iniciar el combate a la violencia de género, vamos a generar revolución en ese tema”, expresó.

En tanto, comentó que esperarán que el Tribunal Electoral de Tlaxcala determine qué es lo conducente en el caso de que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) les turne para su resolución.

Al respecto, lamentó la determinación del Consejo General del ITE para no atender la denuncia que ella y otros 10 diputados presentaron en contra de 12 de sus homólogos y dirigentes de partidos políticos, por presuntamente incurrir en violencia política por razón de género.

“No podemos estar escuchando las mismas posturas, ni siquiera (los consejeros del ITE) estudiaron a fondo el tema ni a detalle lo que ha pasado, porque a veces no es fácil encabezar una lucha social…no es fácil tener la valentía de decir sí le entro, sí me sumo y sí no, me pongo a estudiar, pero nosotros vamos a seguir insistiendo para dejar un precedente en el estado”, expresó.

Irma Garay destacó que en ciudadanía las mujeres son mayoría, y que la mayoría de ese sector encabeza un hogar, de ahí la importancia de erradicar cualquier acto de violencia política por razón de género.

