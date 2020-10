Busca la Sesa evitar escenarios fatales para noviembre, diciembre y enero 

“Estamos trabajando para evitar que la proyección, en el tema de la Covid-19, que nos dan para noviembre, diciembre y enero no sea la esperada”, enfatizó el titular de la Secretaría de Salud (Sesa) en el Estado, René Lima Morales.

Lo anterior luego de que el Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington estimó que Tlaxcala, en los meses antes mencionados, tendrá al menos el 44 % de la población contagiada por el nuevo coronavirus.

En este sentido, Lima Morales enfatizó que en las proyecciones que hacen varias universidades no marcan las acciones de gobierno, de ahí que si el estado participa de una forma activa hará que no se presenten, sean de una forma muy modificada y no tan cruenta.

Por ello, dijo que el gobierno estatal, a través de la Sesa, está fortaleciendo las brigadas al activarlas en los municipios, además de las ubicadas en el transporte, las que van a visitar y las que vigilan las actividades productivas.

“Seguramente tendremos que reactivar ruta para fortalecer los programas de vacunación y todas las estructuras del estado, así como al sector con capacitación y vamos a estar adquiriendo también dotaciones de medicamentos”, reiteró el funcionario.

Ante esto, sostuvo que se busca ser solidarios con las personas, lo que redundará en que haya menos mortalidad o que baje, por eso en ello está enfocado tanto el tratamiento TNR4 como el esquema de brigadas y su fortalecimiento.

“Inicialmente teníamos 30 brigadas, ahora tenemos 60. Inicialmente teníamos solo las Cuídate con enfoque epidemiológico, pero ahora tenemos otro grupo que se encarga de buscar a las personas que tienen vulnerabilidad, así como las jurisdiccionales y las municipales que informan a toda la población”, puntualizó.

Asimismo, adelantó que habrá una brigada más (la cuarta), que se encargará de que comercios y actividades comerciales respeten los aforos, la sana distancia y medidas de cuidado y, aunque esa actividad ya la realiza la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, lo que buscan es reforzarlas para tener impacto mayor.

De igual forma, agregó que le están apostando al fortalecimiento del sector salud, lo que incluye al Instituto Mexicano del Seguro Social y al de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como a instituciones privadas.

Si nos unimos, fortalecemos, capacitamos y a su vez informamos a la población y robustecemos los esquemas de brigada que en un momento nos dieron resultados, podemos hacer que la proyección no sea tan cruenta

René Lima / Secretario de Salud

