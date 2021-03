Buscan concretar las candidaturas comunes

El próximo 20 de marzo concluye el plazo para que los partidos políticos que están en condiciones legales puedan registrar una candidatura común para la elección de ayuntamientos y presidencias de comunidad, no obstante, los institutos en posibilidades no han alcanzado un acuerdo.

De los 15 partidos políticos en la entidad, 10 están pueden conformar esta figura para competir en los próximos comicios, aunque solo habría posibilidad de concretar dos candidaturas comunes, de acuerdo con el principio legal de uniformidad establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial.

Por lo menos nueve alcaldes de Tlaxcala se han separado en busca de otro cargo | Lo mismo han hecho cuatro funcionarios del gobierno estatal y cinco legisladores locales...https://t.co/O0lH9GyNY2#Elecciones2021 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 9, 2021

Es decir, que los partidos que integraron las coaliciones para la elección de gubernatura y diputaciones locales “Unidos por Tlaxcala” y “Juntos haremos historia en Tlaxcala”, tendrían que competir de manera conjunta en la candidatura común, en caso de que uno se niegue no se podrá conformar dicha figura.

Por lo que los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática (PRD), Alianza Ciudadana y Socialista (PS), siguen en las mesas políticas para definir la conveniencia de integrar una candidatura común.

Y es que para ir en una elección conjunta, tendrían que apostar por esta figura en al menos cinco ayuntamientos, no obstante, de no lograr acuerdo, los dirigentes del PRD y PS, Julio César González Pérez y Patricia Zenteno Hernández, aseguraron que esto no complicará el proyecto que llevan de la coalición.

En el caso de los partidos que conforman la coalición “Juntos haremos historia en Tlaxcala”, el Verde Ecologista de México a nivel local ha mostrado su negativa por alcanzar una candidatura común.

En #abril debe suspenderse propaganda gubernamental | Los tres Poderes, municipios y cualquier otro ente público, tendrán que omitir la #difusión de acciones de gobiernohttps://t.co/j9pwmnvAoe#Elecciones2021 @INE_Tlaxcala @ITETLAX — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 8, 2021

Mientras que el Partido del Trabajo (PT) ha recurrido a la cúpula nacional, para que sean ellos los que alcancen el acuerdo de lograr un proyecto común, detalló la coordinadora estatal, Irma Yordana Garay Loredo.

El PT también busca la manera legal de que no se vean limitados a conformar una candidatura común al no incluir a los 5 partidos de la coalición.

Avanza @ITETLAX con proceso electoral | A la fecha, los actores se ha apegado al calendario electoral...https://t.co/cW3JeKOigx#Elecciones2021 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 6, 2021

