Buscan replicar el proyecto “Mundo Imayina” en Tlaxcala

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros visitó las instalaciones del parque temático “Mundo Imayina”, proyecto impulsado por la Fundación Doctor Sonrisas que se construye en el municipio de Jojutla, Morelos, y que está dirigido a infantes con alguna enfermedad crónica, avanzada y/o terminal.

Acompañada de la presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social, María Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar; el alcalde de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, así como diputados locales y federales de Tlaxcala, la mandataria estatal hizo un recorrido por las instalaciones que ya se encuentran en su última etapa de construcción.

Ahí, la titular del Ejecutivo local informó a las y los legisladores su intención de edificar un parque similar en el estado que beneficiará a la población infantil vulnerable y para lo que su administración ya cuenta con un terreno con una superficie de 3 hectáreas.

Foto: Cortesía | Gobierno del Estado

Queremos un lugar así en Tlaxcala y agradezco a los diputados que hoy me acompañan, para dar una parte de lo que tenemos a las niñas y niños, solo hace falta voluntad, aquí no importan los partidos políticos, aquí no importa nada más que el servicio y el apoyar a los que menos tienen, mencionó.

A su vez, el presidente y fundador de la Fundación Doctor Sonrisas, Andrés Martínez Corral mencionó que “Mundo Imayina” será gratuito y los visitantes disfrutarán de diversas atracciones, entre las que destacan una alberca de olas adaptada para quienes utilicen silla de ruedas, juegos mecánicos, un comedor con temática de la película de Harry Potter y también podrán hospedarse en alguna de las villas con las que cuenta el lugar.

Foto: Cortesía | Gobierno del Estado

Para el caso de Tlaxcala, explicó que tiene pensado construir un centro de atención distinto al de Morelos, pero igual de impresionante que abrirá sus puertas a los menores de Tlaxcala y de otras entidades.

El concepto que habíamos pensado es como de un rancho, con animalitos, será de gran calidad, queremos que estos proyectos dignifiquen y reconozcan la lucha de las niñas y niños contra sus enfermedades, sostuvo.

Foto: Cortesía | Gobierno del Estado

Más tarde, durante un encuentro con diputados de la entidad morelense y funcionarios federales realizado en el parque Jardines de México, el subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rabindranath Salazar Solorio externó el apoyo de la Federación a Cuéllar Cisneros, “porque vemos compromiso, las ganas y todo el trabajo que está haciendo en su estado”.

Mientras que las 20 diputadas y diputados tlaxcaltecas que asistieron al recorrido manifestaron su respaldo y voluntad para llevar a cabo las gestiones necesarias y se concrete este importante proyecto.

También estuvieron presentes los secretarios de Infraestructura, Alfonso Sánchez García y de Medio Ambiente, Luis Ramírez Hernández.

