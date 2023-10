Califica diputado de inviable la petición de pueblos originarios

Como inviable catalogó el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado, Juan Manuel Cambrón Soria, la petición hecha por los representantes de las 94 comunidades que se rigen por usos y costumbres, de llevar a cabo una consulta (desde 2022) sobre diputaciones nombradas en sus asambleas generales.

En este sentido, el legislador dijo que no han analizado esa posibilidad, pero incluso si lo hicieran, ya estarían fuera de tiempo para aplicarlo en la elección de 2024, pues el último día de agosto feneció el periodo para realizar cualquier reforma en materia electoral.

Aunado a ello, el tema es complejo y tendrían que revisarlo con mucha atención, porque al final ha habido representación de esas comunidades en el Congreso, cuando algún diputado vive o es originario de esos pueblos y, al final, está garantizada al nivel distrital.

Manifestó que no ve tan viable esa propuesta, toda vez que implicaría ir a un estado de mayor fragmentación, además de que es inconstitucional porque la Carta Magna establece que el sistema político en México es a través de los partidos políticos, pero si quisieran tener una participación electoral tienen el mecanismo de las candidaturas independientes.

Sin duda estaremos pendientes de que nos hagan llegar formalmente una propuesta y la analizaríamos, aunque de repente no sería viable y, aunque lo fuera, ya no serían los tiempos para el 2024 y en esta legislatura no habrá reforma electoral, recalcó.

Por otro lado, aseguró que el carecer de una reforma en la materia no condicionará el actuar del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, pues ya tomó las previsiones necesarias y están realizando reuniones con los representantes de los partidos políticos a efecto de que las deficiencias que no se sacaron en la reforma, que tiene que ver con acciones afirmativas de género y mecanismos de rendición, las cuales son subsanadas con acuerdos internos.

"No hay avance en materia electoral en Tlaxcala; seguimos con un atraso prácticamente de dos legislaturas que no hemos sido capaces de sacar una reforma y que tiene que ser el Instituto, con acuerdos internos, quien solvente la deficiencia”

Juan Manuel Cambrón, diputado local