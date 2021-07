Calificarán cuentas públicas del 2020, en periodo extraordinario

Para cumplir con la dictaminación de las cuentas públicas de 2020, los integrantes de la LXIII Legislatura realizarán un periodo extraordinario, que está contemplado iniciar a partir del 15 de julio, para que puedan desahogar ese pendiente antes de que los congresistas concluyan funciones.

Municipios Tlaxco, omiso en informe trimestral 2021

Al respecto, la diputada de Movimiento Regeneración Nacional, Lourdes Montiel Cerón, informó que una vez reciban el informe general de resultados de la cuenta pública 2020, por parte del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), procederán a hacer la calendarización para la dictaminación de las cuentas de los 104 entes fiscalizables.

Aunque la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios establece que el OFS tiene como plazo entregar el Informe Anual de Resultados hasta el 15 de julio, los legisladores determinaron adelantar el plazo, por lo que el órgano fiscalizador entregará este 1 de julio el informe de resultados.

Montiel Cerón refirió que “tuvimos que adelantar algunas actividades y hacer ajustes en el tiempo, pues si no realmente no nos daría tiempo, porque el tema ya lo tenemos encima y tenemos que atender el tema pues no podemos dejarlo para la siguiente legislatura”.

La congresista detalló que tras recibir la información y revisarla estarán en condiciones de establecer el plazo para que sesiones, no obstante, adelantó que no habrá audiencias para los entes fiscalizables, debido a que estarán a menos de dos meses de concluir sus funciones.

Local Pretende el Legislativo dictaminar cuenta 2021

Expresó que si podría existir una desventaja para los municipios u organismos autónomos que no tengan la oportunidad de audiencia para aclarar las observaciones que les haga el OFS, sin embargo, comentó que debido a los tiempos para que concluyan su encargo no será factible dar la oportunidad de esclarecer las recomendaciones hechas.

“Como venga el informe del OFS será como la estemos analizando las cuentas públicas, no habrá tiempo para audiencias por lo que vamos a respetar la calificación que traigan desde la auditoria”, concluyó.

Este uno de julio, el OFS entregará el Informe Anual de Resultados de la cuenta pública 2020

