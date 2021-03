Campañas deberán ser de altura, dice IP

Ante el proceso electoral que se desarrolla en Tlaxcala, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) demandó a los aspirantes a la gubernatura de Tlaxcala que realicen campañas de altura y que en sus proyectos de gobierno consideren la agilidad de trámites, reactivación económica, seguridad, certeza a la inversión a través de reglas claras del juego y que sean facilitadores del desarrollo de las empresas.

Lo anterior lo indicó el dirigente nacional de la Cámara, Enoch Castellanos Férez, al tiempo de que llamó a los contendientes a que presenten propuestas que eviten la denostación y la guerra de lodo, porque la gente espera propuestas y la solución de problemas y los empresarios también.

Asimismo, indicó que más que discursos lo que buscan es que hasta resultados, aunque reconoció que mientras no se controle totalmente la pandemia, lo cual depende de un plan de vacunación ágil, no se podrá reactivar la economía.

"Mientras las personas tengan el temor de un contagio, no saldrán y si no salen, no van a comprar de la misma manera productos y servicios”, sostuvo.

En su momento, el dirigente estatal, Marcos del Rosario Haget, informó que socios de la Canacintra ya se han reunido con Anabell Ávalos Zempoalteca, Lorena Cuéllar Cisneros y Juan Carlos Sánchez García, pero los planteamientos concretos se les harán una vez que inicien las campañas de proselitismo el próximo cuatro de abril, al igual que la firma de acuerdos.

Finalmente, afirmó que el sector privado requiere certeza, pues si invierten un peso hoy están que las cosas se cumplan y que sean unos facilitadores de la inversión de las empresas.

En Tlaxcala, la Canacintra aglomera a 125 empresas de diversos giros.

