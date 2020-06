Cancelan temporada para ver luciérnagas

Por la pandemia que vive la entidad y el país, la temporada de avistamiento de luciérnagas 2020 en Tlaxcala quedó cancelada hasta nuevo aviso, confirmaron los municipios de Nanacamilpa y Calpulalpan. A pesar de que se anunció a nivel nacional el inicio de la nueva normalidad, en Tlaxcala el número de contagios de la Covid-19 sigue en aumento, por lo que las autoridades estatales y municipales prefirieron evitar riesgos.

El avistamiento de los insectos luminosos se presenta durante los meses junio y julio, así como los primeros días de agosto, pues con las lluvias los bosques se humedecen y más de 200 hectáreas se convierten en el escenario perfecto para la reproducción.

Sin embargo, este año, la Secretaría de Turismo (Sectur), a cargo de Anabel Alvarado Varela, determinó cancelar el espectáculo natural, pues antepuso la salud de miles de personas, antes que las ganancias logradas por el turismo.

Los años anteriores, los municipios de Nanacamilpa y Calpulalpan recibieron a ciudadanos de Puebla, Hidalgo, Ciudad de México, Veracruz y de otros municipios de Tlaxcala, por lo que no se descarta que algún visitante pueda ser portador de SARS-CoV-2.

Por esa razón, se comentó: la Secretaría de Turismo del Estado y los seis centros de avistamiento que operan en el municipio, "informan que derivado de la contingencia sanitaria, la temporada de avistamiento de luciérnagas se suspende hasta nuevo aviso".

Por esa razón, exhortaron a la ciudadanía y a los visitantes a "no dejarse engañar por anuncios y promociones que deriven de ese evento natural".

De existir algún cambio, dijeron que informarán de manera oficial en torno a los cuidados que adoptaron para la prevención y el cuidado de la salud, tanto de los turistas, como de la ciudadanía.

Mientras que Nanacamilpa pidió no hacer promocionales del avistamiento, además recomendó a las tour operadoras adoptar una actitud "madura y sensata de respetar las disposiciones que dicten las autoridades en materia de salud". Cabe señalar que, en 2019, el propio gobernador de la entidad, Marco Antonio Mena Rodríguez, señaló que Tlaxcala recibe en esas zonas en promedio 127 mil visitantes, lo que genera una derrama económica de aproximadamente 48 millones de pesos

YA LO HABÍAN SOLICITADO

Días antes, la Asociación de Tour Operadoras y Guías de Turistas de Tlaxcala (Atomex-Tlaxcala) pidió a la Sectur cancelar la temporada 2020 de avistamiento de luciérnagas en Nanacamilpa y Calpulalpan, esto para evitar posibles contagios de la Covid-19 no solo entre personas, sino también hacia la fauna silvestre, pues sanitizar esas zonas sería prácticamente imposible sin dañar la biodiversidad del lugar.

En su momento, Luisa Aracely Juárez Martínez, tesorera de Antomex-Tlaxcala, aseveró que los nueve tour operadores y 31 guías de turistas adheridos decidieron que no trabajarán este año en el avistamiento de luciérnagas, debido a la contingencia sanitaria y al cuidado que como empresas socialmente responsables deben tener hacia los turistas, sus colaboradores, la localidad receptora y el bosque en que se llevan a cabo los avistamientos.

Lo anterior, aceptó, aunque la merma económica sea de casi el 65 % de sus ingresos anuales, pues para Tlaxcala este temporada sea convertido en la mejor del año y es llamada alta. Sin embargo, explicó que antes que la situación económica se debe anteponer los intereses del cuidado de la salud de las personas, "pues llevar a una gran cantidad de gente representa que deban cumplir con las normas de salud e higiene y contar con los artículos necesarios para prevenir, lo que sería casi imposible tomando en cuenta que en los meses de julio y agosto llegan más de 100 mil visitante".

Por otro lado, refirió que actualmente trabajan en protocolos de seguridad para la nueva normalidad, pues de ahora en adelante todo será diferente, tanto los recorridos tanto en entornos naturales como culturales, de ahí la necesidad de que sean sustentables y más profesionales para que las condiciones de operación turística cambien radicalmente.

De igual forma, mencionó que han asesorado a la Sectur con protocolos de seguridad para la operación en luciérnagas -que en condiciones normales es difícil- "y con la Covid-19 latente será muy diferente y terriblemente difícil si se decide operar en esta nueva normalidad".

Finalmente, sostuvo que todos los agremiados a Antomex no operarán porque no tienen precedentes de esta realidad, y no sería prudente hacerlo porque estarían ensayando con una situación que merece una total seriedad, esto aunque la titular de la dependencia, Anabell Alvarado Varela, emita algún comunicado positivo para trabajar.

La Antomex es una asociación conformada desde hace dos años y que trabaja con procesos turísticos sustentables y amigables con el ambiente y es filial Antomex nacional, por la que está respaldada.

La temporada de avistamiento de luciérnagas abarca los meses de junio, julio y agosto.

