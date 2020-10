Cáncer de mama, el de más letalidad entre mujeres tlaxcaltecas

Tan solo en 2018, último registro oficial, en Tlaxcala fallecieron 62 mujeres por cáncer de mama y otros 100 casos fueron diagnosticadas con este mal, con lo que se coloca a la cabeza de causas de muerte en mujeres en la entidad, reveló Laura Cano Prado, presidenta estatal del Programa de Cáncer de la Mujer de la Secretaría de Salud.

Y es que según datos de la Organización Mundial de la Salud, en México el cáncer de mama es la primera causa de fallecimientos en mujeres de 25 años y más, siendo una enfermedad en la que células proliferan de manera anormal e incontrolada en el tejido.

En entrevista, la especialista indicó que, aunado al de mama, el que mayor frecuencia tiene es el de cuello uterino y ovarios, aunque también el de estómago, pulmón y colon, epidemiológicamente hablando.

Asimismo, explicó que este mal suele presentarse en cualquier mujer mayor de 20 años e incluso menores, pero es muy poco frecuente, aunque en el estado la edad promedio es de 49 años y a nivel nacional de 51.

Señaló que la esperanza de vida depende de la etapa de diagnóstico, ya que si se detecta de manera temprana o “in situ”, (es una expresión latina que significa en el sitio o en el lugar) la probabilidad de curarlo es de hasta un 80 %, no así cuando el tumor ya presenta alguna ulceración o metástasis, pues ahí es de tres a cinco años.

“Este promedio no es absoluto, pues hay quienes, en etapas avanzadas, han superado esos cinco años, o ‘in situ’ se extendió porque no recibieron o decidieron no llevar el tratamiento porque ocuparon otras medidas como las células madre, que es terrible en los casos de cáncer y que estuvo de moda utilizarlo para eliminarlo y no es así, además depende de las comorbilidades que tenga y el apego al tratamiento”, resaltó.

Sin embargo, dijo que debido a que ningún sistema de salud estatal cuenta con un centro oncológico, la Sesa tiene con un convenio de trabajo con el Instituto Nacional de Cancerología, donde son referidas para su evaluación y tratamiento, pues después de manipular una lesión cancerígena este se debe iniciar en un plazo no mayor a 90 días.

