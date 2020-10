Cáncer de mama, mal que causa más muertes en la población femenina

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud en el Estado (Sesa), el cáncer de mama es el que más muertes causa en mujeres en la entidad, pues tan solo en 2018 –último dato oficial- fallecieron 62 y, en la actualidad, detectaron alrededor de 100 casos, aunque esta cifra va en aumento, alertó Laura Cano Prado, presidenta estatal del Programa de Cáncer de la Mujer de la dependencia estatal.

Local Presenta Tlaxcala tratamiento TNR4, para pacientes con Covid-19

En entrevista, indicó que aunado al de mama, el que mayor frecuencia tiene, es el de cuello uterino y ovarios, aunque también el de estómago, pulmón y colon, epidemiológicamente hablando.

Busca la @SesaTlax evitar escenarios fatales para noviembre, diciembre y enero



Los detalles en ➡ https://t.co/Tn6FURzafC#Salud #Covid19 #Influenza pic.twitter.com/r0sMnSTH0n — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) October 6, 2020

Asimismo, explicó que este mal suele presentarse en cualquier mujer mayor de 20 años e incluso menores, pero es muy poco frecuente, aunque en el estado la edad promedio es de 49 años y a nivel nacional de 51.

ESPERANZA DE VIDA

Local Deben recuperados de Covid-19 cuidarse más: Sesa

En este sentido, Cano Prado señaló que la esperanza depende de la etapa de diagnóstico, ya que si se detecta de manera temprana o “in situ”, la probabilidad de curarlo es de hasta un 80 %, no así cuando el tumor ya presenta alguna ulceración o metástasis, pues la esperanza es de tres a cinco años.

“Este promedio no es absoluto, pues hay quienes, en etapas avanzadas, han superado esos cinco años, o ‘in situ’ se extendió porque no recibieron o decidieron no llevar el tratamiento porque ocuparon otras medidas como las células madre, que es terrible en los casos de cáncer y que estuvo de moda utilizarlo para eliminarlo y no es así, además depende de las comorbilidades que tenga y el apego al tratamiento”, resaltó.

Cáncer, la cuarta causa de muerte en el #IMSS



Más información aquí ➡ https://t.co/EbewrvomZa#Salud pic.twitter.com/5rZwAvv9R5 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 5, 2020

LA ATENCIÓN

Debido a que ningún sistema de salud estatal cuenta con un centro oncológico, la Sesa tiene un convenio de trabajo con el Instituto Nacional de Cancerología, donde después de referir a las pacientes la atención tarda alrededor de una semana, son evaluadas y les inician el tratamiento, pues después de manipular una lesión cancerígena se debe iniciar tratamiento en un plazo no mayor a 90 días, dijo la líder del Programa. “El acuerdo favorece a las mujeres tlaxcaltecas, ya que la atención es oportuna en los centros oncológicos de la Ciudad de México, que es donde tenemos el convenio”, reiteró.

Hay alta mortalidad por cáncer de ovario, reporta IMSS



Continúa leyendo ➡ https://t.co/RDpnj1Ba8v#IMSS #Cancer pic.twitter.com/39Vrmbdb0M — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 28, 2020

LA TASA DE MORTALIDAD

Local Recomienda Sesa sana distancia en Todos Santos

De igual forma, puntualizó que la última tasa de mortalidad a nivel nacional, ubicó a Tlaxcala en 16 fallecimientos por cada 100 mil mujeres mayores de 20 años, mientras que la nacional fue de 19, es decir, por debajo de la media.

Además, para el caso de mastografías, Cano Prado comentó que son la tercera medida, solo es para féminas de 40 a 69 años de edad, quienes deben solicitar la cita a cualquier centro de salud o acudir a una unidad médica.

La autoexploración, exploración del médico o en las unidades de salud y las mastografías. La última es realizada por un profesional en los centros de salud de la Sesa y de los demás sistemas.

Sana 62 % de infantes con cáncer en Tlaxcala



Continúa leyendo ➡ https://t.co/M2ScM8yDi7#Salud #CancerInfantil pic.twitter.com/LsXsjdsh2h — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 17, 2020

Continúa leyendo:

Local Arrancan "Ruta por tu Salud" contra Covid-19, Influenza y Cáncer

Local Preparada Sesa ante semáforo verde