Candidatas punteras juegan última carta

La declinación de Liliana Becerril a favor de Anabell Ávalos y los reproches hacia el actual gobierno de Marco Mena por heredar una administración con problemas financieros y su presunta intromisión para coaccionar el voto, marcaron el segundo debate obligatorio entre los siete aspirantes a la titularidad del Poder Ejecutivo.

La confrontación de ideas y los ataques verbales directos destacaron entre Lorena Cuéllar Cisneros y Anabell Ávalos Zempoalteca, candidatas punteras de las coaliciones “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala” y “Unidos por Tlaxcala”, respectivamente.

“La candidata puntera no ataca y yo vine a proponer”, sentenció Anabell Ávalos al concluir la presentación de ideas; en tanto, Cuéllar Cisneros vaticinó que arrasará en las urnas el 6 de junio con el apoyo de miles de tlaxcaltecas que quieren un cambio.

El abanderado de Redes Sociales Progresistas, Juan Carlos Sánchez García, se pronunció ganador del encuentro y convocó a no elegir a “más de lo mismo”; Eréndira Jiménez Montiel, de Movimiento Ciudadano, expresó que su proyecto es el más idóneo para la entidad y llamó a la reflexión.; Viviana Barbosa Bonola, de Fuerza; por México, aseguró que por ningún motivo declinaría y pidió a las mujeres un “voto rosa”; Evangelina Paredes, de Impacto Social Sí, argumentó que su proyecto es incluyente y que “la manzanita” es la respuesta al emitir el sufragio. Liliana Becerril evadió al final el encuentro con los medios.

EL DEBATE

En el ejercicio de la tarde noche de este 16 de mayo, efectuado en el Centro de Convenciones de Tlaxcala, los temas abordados fueron educación y medioambiente y en su oportunidad cada abanderado hizo uso de su tiempo previamente avalado por sus equipos de campaña.

A diferencia del primer debate del 18 de abril, las propuestas fueron más concretas y aterrizadas, aunque en las réplicas las y el aspirante a la gubernatura aprovecharon para descalificar cada proyecto de sus contendientes.

Si bien existieron una serie de coincidencias al abordar las cuotas escolares, el programa de becas, el mejoramiento de escuelas y la dignificación de los maestros, hubo desencuentros al debatir sobre si las cuotas son legales y si representan una cooperación voluntaria necesaria por parte de los padres.

En medioambiente ocurrió algo similar al citar el saneamiento de la Malinche, la recuperación de suelos, la contaminación del aire, la atención prioritaria al río Zahuapan, aunque en estos puntos en específico cada aspirante dijo contar con un diagnóstico especializado para atender cada problemática.

LA CONFRONTACIÓN

Liliana Becerril sorprendió con su declinación hacia la candidata de “Unidos por Tlaxcala”, hecho que por un momento destanteó a Lorena Cuéllar.

En su turno, Anabell defendió en el rubro de educación las cuotas escolares y aclaró que más que cuotas son cooperaciones voluntarias y lo que se debe atacar es la corrupción en los comités de padres de familia para que sea transparentado su uso.

La candidata aliancista, en el mismo rubro educativo, ofreció adquirir 22 nuevos autobuses para que los maestros lleguen a tiempo a sus escuelas y crear el Programa Estatal de Guarderías Infantiles para recuperar el apoyo retirado por el actual Gobierno federal.

En su oportunidad, Lorena Cuéllar recriminó a Ávalos Zempoalteca que pretenda apoyar al sector educativo cuando el Gobierno del Estado saliente deja una crisis por 19 mil millones de pesos en Pensiones Civiles y en el caso específico de las guarderías, reveló que a su llegada a la Delegación del Bienestar, antes Sedesol, encontró 980 “niños fantasma”, caso que se suma al de otras entidades del país y que forzaron el cierre definitivo de este programa a nivel central.

“Que no les vendan espejitos” atajó Viviana Barbosa Bonola al decir que antes de pensar en internet a todas las escuelas las candidatas Anabell Ávalos y Lorena Cuéllar deberían explicar porque aún existen instituciones con techos de cartón y niños que “se van con hambre y regresan con el doble de hambre a sus casas”.

Evangelina Paredes Zamora, candidata del Partido Impacto Social Sí, opinó que debe incrementarse la infraestructura educativa, garantizar el internet gratuito y en el caso de las cuotas escolares consideró que debe excluirse a personas de sectores vulnerables.

Eréndira Jiménez Montiel, de Movimiento Ciudadano, señaló que no es necesario únicamente garantizar una infraestructura educativa, pues dijo que urge mejorar todas las condiciones para que los alumnos estudien en condiciones dignas.Y al proponer la eliminación de las cuotas escolares, señaló que urge abatir la desigualdad educativa y poder lograrlo con las familias de los lugares más alejados.

Juan Carlos Sánchez García, abanderado de Redes Sociales Progresistas, habló de la creación de un programa para rehabilitar las más de 800 escuelas del estado, al señalar que es importante entregar becas e incentivar a los estudiantes para evitar fuga de talentos, se pronunció por eliminar las cuotas escolares.

CUÉLLAR: ANABELL NO TIENE VISA; SON PATADAS DE AHOGADO, REVIRÁ ALUDIDA

En el cierre del debate los ataques subieron de tono al citar Lorena Cuéllar que cómo piensa Anabell Ávalos recurrir a la Organización de Naciones Unidas para atender temas ambientales si desde hace varios años tiene su visa cancelada.

Otro serio señalamiento fue que la abanderada de “Unidos por Tlaxcala” presuntamente participó en la llamada Estafa Maestra, por la que la extitular de Sedesol en el gobierno de Enrique Peña Nieto actualmente está encarcelada.

“Lo dicho por Lorena Cuéllar no son otra cosa que patadas de ahogado”, expuso Anabell Ávalos y se dijo contenta por ganar el debate y sumar cada día de campaña a nuevos líderes de unirse a este gran proyecto por Tlaxcala.

Reconoció la valentía de Liliana Becerril y lamentó que su dirigente nacional Hugo Eric Flores la denigrara con su postura en Twitter. Sobre su visa, argumentó que no ha podido atender el tema porque no tiene tiempo al estar trabajando en su campaña proselitista y que “en el ejercicio público qué tiene que ver una visa…además no tengo planes de viajar, ni tiempo para divertirme solo para trabajar por Tlaxcala”.

EL APUNTE

Con información de Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

