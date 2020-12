Candidaturas indígenas, debilidad de partidos: Movimiento Ciudadano

El coordinador estatal del partido Movimiento Ciudadano, Refugio Rivas Corona, señaló que el acuerdo aprobado por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, que los obliga a postular en la elección a diputaciones locales por lo menos dos fórmulas que estén integradas por personas que se autodescriban como indígenas, será el "Talón de Aquiles" para los 15 organismos acreditados en la entidad.

En entrevista, refirió que en el caso del instituto que representa, no cuenta con perfiles indígenas para la integración de candidaturas, aunque manifestó que no ve mal que se vaya avanzando para incrementar la representatividad de estos sectores, Además, enfatizó que estas acciones deben ser de manera anticipada y no improvisada.

Y es que el órgano electoral local determinó que los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, estarán obligados a postular a la elección de diputaciones locales al menos dos fórmulas que se auto describan como indígenas.

La disposición únicamente aplicará para los distritos electorales 3, 8, 9, 10, 12 o 15, cuya población que se autodenomina indígena es superior al 30 %, en dónde se tendrá que aplicar el principio de paridad de género.

El dirigente partidista enfatizó que si estos criterios fueran aplicables para 2024, los partidos no tendrían ningún pretexto para cumplirlos.

Si bien señaló que no está en contra de que haya mayor representatividad indígena, juvenil y de mujeres, manifestó su inconformidad con el actuar de la autoridad electoral.

A pesar de su malestar, aseguró que buscarán los perfiles para cubrir la cuota que establece la autoridad electoral, sin embargo, someterá a evaluación que el acuerdo pueda impugnarse,

Agregó que "si decidimos impugnar no será porque haya candidatos, sino por los tiempos en los que se tomaron las determinaciones".

