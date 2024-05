Carece de atención el embarazo en menores de edad, señalan activistas durante foro

Las cifras sobre embarazo infantil y adolescente en Tlaxcala han disminuido, pero la problemática sigue presente por la carente atención a los casos. En la entidad persisten niñas de 10 a 14 años de edad que se convierten en madres, son forzadas a casarse, sufren violaciones a cargo de familiares o conocidos y no cuentan con información sobre su sexualidad o acceso a métodos anticonceptivos.

Durante el foro “Hacer frente a la violencia sexual y el embarazo en niñas y adolescentes en Tlaxcala”, integrantes de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) visibilizaron el difícil panorama que rodea a este sector de la población y prevalece en el estado, esto para fortalecer un ambiente de prevención, protección y respuesta a la violencia sexual.

En la presentación de resultados, Rosario Texis Zúñiga, directora estatal de Ddeser, explicó que, durante tres años, de 2021 a 2024, ejecutaron el proyecto auspiciado por el fondo fiduciario “Para la eliminación de la violencia contra las mujeres” de la ONU, que les permitió trabajar principalmente en Chiautempan, San Pablo del Monte y Tetlanohcan, pero las acciones se extendieron en más de 10 municipios caracterizados por índices de violencia, población indígena y condiciones de desigualdad.

Por lo tanto, reveló que las principales violencias que sufren las niñas y adolescentes son las familiares, maltrato infantil, acoso callejero y violencia en la comunidad, abuso sexual (tocamientos, miradas, mensajes, inseguridad en el hogar), violencia sexual y embarazo no planeado.

En cuestiones de género, identificaron que en los hogares, casas, escuelas y comunidades aún se refuerzan los roles de género y machismo, desigualdades y masculinidades tradicionales que afectan a las mujeres.

En el control de la sexualidad y cuerpo, dijo que las mujeres aún son vistas como objetos sexuales o una mercancía y las venden a cambio de un terreno, una vaca o consola de videojuego, de ahí que no son percibidas como sujetas de derechos, tampoco cuentan con apoyo para la toma de decisiones y se controla y violenta la sexualidad.

Texis Zúñiga lamentó que los referentes para informarse sobre sexualidad son las redes sociales y programas de televisión, como TikTok, Facebook y hasta la serie La Rosa de Guadalupe; aseguró que las escuelas son otra fuente de información, pero falta mucho trabajo con docentes y directivos porque no quieren abordar temas de sexualidad en las aulas; además, especialistas, sociedad civil, familias, los sistemas DIF o instituciones públicas brindan información a las menores.

Aseveró que las niñas y adolescentes confían en amigos, docentes, desconocidos que contactan por internet, personas que imparten charlas o talleres y madres o hermanas; pero no consideran como personas de fiar a los padres, hermanos o tíos.

Por lo tanto, puntualizó que existen muchas deudas en el estado, pues transmiten el pensamiento de que la familia es muy importante y deben priorizarla, pese a que el agresor sexual es el padre, la madre u otro familiar.

A pesar de que las leyes y normativas han cambiado, dijo que en los municipios tienen mucho peso el tema familiar y las niñas prefieren quedarse calladas y soportar los abusos, pues no cuentan con apoyo, redes que las cobijen o protección integral de las autoridades.

ATENDIERON MÁS DE MIL CASOS POR VIOLENCIA SEXUAL

Uno de los aspectos más importantes de la presentación del proyecto fue el número de casos que atendieron en un año, cifra que puede incrementarse con las personas que atienden desde la Ddeser, especificó Rosario Texis.

Detalló que en un año atendieron mil 265 casos de violencia sexual, 97 por embarazo infantil y 897 de embarazo adolescente en los municipios que ejecutaron el proyecto.

Aclaró que las cifras podrían no coincidir con la estadística del gobierno del estado, pero el recuento que tienen fue obtenido en los lugares de origen en los que sufren violencia las niñas y adolescentes, de ahí que también se percataron que muchas optan por no denunciar para no fragmentar a su familia, pues su agresor es el padre o alguien cercano.

Por ello, dijo que impartieron actividades con las niñas, adolescentes, en comunidad y actores clave, como jornadas lúdicas, talleres, encuentros de seguimiento, grupos de reflexión, pintas de bardas, spots de radio y perifoneo, conformaron redes comunitarias para atender los casos. Agregó que fue difícil trabajar con los cuidadores de las niñas y adolescentes, pues muchas veces no acudían a las sesiones para abordar la problemática.

Actualmente, acotó que cuentan con modelo de atención integral que reúne a abogadas, trabajadoras sociales y psicólogas para brindar asesorías, consejería, contención, intervenciones, canalizaciones y atención especializada.

Entre los logros están: la respuesta integral, canalización de casos a hospitales, centros de salud o sistemas DIF; suministros de anticonceptivos, participación conjunta en eventos y colectivas, solicitado órdenes de protección o restricción.

Otros resultados son fortalecer el proyecto de vida, participar en la prevención de violencia, los hombres son más analíticos sobre su masculinidad hegemónica y objetivación sexual y han cambiado sus prácticas, existe mayor coordinación en instituciones de sociedad civil y fortalecieron el trabajo en comunidades.

VIOLENCIAS OCURREN EN CONTEXTOS FAMILIARES

En el foro, la directora estatal de Ddeser compartió testimonios que recopilaron de las niñas con las que trabajaron y se percataron que la mayoría de violencias ocurren en contextos familiares, pues muchas fueron obligadas por su propia madre, mientras que otras fueron abusadas consanguíneos.

Aseguró que la pandemia incrementó el riesgo porque los principales agresores estaban en los hogares, como son los tíos, padres, hermanos y abuelos.

Compartió que una menor de 13 años de edad, originaria de San Pablo del Monte, relató que “mi mamá me obligó a prostituirme por cinco meses, no teníamos dinero y ella quería que saliéramos de este lugar”.

Otro caso, pero en Tetlanohcan, mencionó que “debo esconder que ya tuve relaciones sexuales porque mi familia me cuida mucho y dice que solo las mujeres fáciles lo hacen”.

Un testimonio de una menor de Chiautempan fue “me espía cuando me baño, me llama por teléfono o me obliga a tocarle su parte y mi mamá no me cree”, en este caso se refería a su propio padre y aunque la niña habló sobre el abuso, no fue tomada en cuenta.

COMPLICACIONES EN EMBARAZO INFANTIL Y ADOLESCENTE

Como parte del foro, Edith Salazar de Gante, académica y candidata al Sistema Nacional de Investigadores, habló sobre la problemática social que implica el embarazo infantil y adolescente, principalmente desde el aspecto de violencia sexual.

Detalló que embarazarse en edades tempranas tiene afectaciones de salud y emocional, impacta en la vida de las niñas, adolescentes, familiares y comunidades.

Dijo que es común la presencia de embarazos en menores, pese a que las mujeres tienen el derecho de decidir si quieren tener hijos o no, emplear métodos anticonceptivos y decidir sobre sus cuerpos, pero esto se complica al no contar con información verídica o un proyecto de vida, problema que se agrava con carencias económicas, problemas de salud y violencia sexual.

La especialista compartió que existe mayor aceptación a que los hombres contraigan matrimonio con mujeres de menor edad que terminan en embarazos, pero esto reducen las posibilidades educativas para las niñas y adolescentes, escasas opciones para tener un mejor proyecto de vida, la maternidad acelera las uniones al no recibir la información para acceder a una interrupción del embarazo.

En la sociedad existe un estigma en el ejercicio de la sexualidad, lo que provoca desigualdad en la información y métodos anticonceptivos. Además, las lleva a adelantar etapas de vida y no logran una maduración biológica.

Otras consecuencias físicas para mujeres que se embarazan antes de los 15 años es que aumentan las probabilidades de presentar abortos, partos prematuros, cesáreas o trabajos de parto más largo.

El promedio de adolescentes que inician su vida sexual es a los 17 años de edad en Tlaxcala, pero no cuentan con metodología anticonceptiva que aumenta las posibilidades de un embarazo.