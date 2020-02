Cargos no deben ser trampolín electoral

Al descartarse por el momento para contender por algún cargo público en los próximos comicios, Enrique Padilla Sánchez, rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx), sostuvo que el trabajo en la administración o como representante popular no debe usarse como trampolín electoral.

No solo opinó que no es tiempo de hablar de candidaturas, sino que calificó como errónea la decisión de muchos políticos en el sentido de convertir su trabajo en un tema electoral, pues dijo que quien hace la chamba pensado en ser candidato “ya se amoló”.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala aclaró que aunque pertenece al Partido Revolucionario Institucional (PRI), en este momento su militancia es en la Politécnica, ya que ha sabido separar la vida política partidista de la vida administrativa de una institución educativa.

Así, como rector de una universidad que en este ciclo escolar cubrió su matrícula escolar al 100 %, mencionó que no está en sus planes inmediatos participar en el proceso electoral venidero, pues apuntó que eso limitaría su quehacer y, como consecuencia, el desarrollo de la escuela.

Y aseveró que enfocarse en el encargo encomendado en noviembre de 2018 como rector de la UPTx le ha permitido dar resultados en favor del estado, pero principalmente en beneficio de la comunidad estudiantil, como el aumentar hasta en un 27 % el presupuesto para este ejercicio fiscal y la construcción de un edificio cuya inversión supera los 20 millones de pesos.

NO BUSCO LA CANDIDATURA A GOBERNADOR, DICE

Al ser cuestionado sobre un posible interés para ser candidato a gobernador del estado respondió con una negativa.

Pero aclaró que no es porque no haya el gusto por serlo, más bien porque no es ni el momento ni tampoco hay circunstancias.

Quien estudia y hace Ciencia Política miente si dice que no, por supuesto que sí, porque es la percepción de cómo puedes hacer algo de verdad, pero esto siempre tiene que ver con las realidades, perspectivas, circunstancias y momentos… no siempre es lo mismo.

NO ES MOMENTO DE HABLAR DE CANDIDATURAS

Puntualizó que no es momento de hablar de candidaturas, pues faltan alrededor de 10 meses para que en Tlaxcala inicie el proceso electoral.

De hecho, criticó a aquellos personajes que de forma prematura “han levantado la mano” para decir “yo quiero y los invito a que me ayuden”, pues consideró que con ello anteponen sus deseos personales al bienestar de los ciudadanos.

Y explicó que no solo no son tiempos electorales, sino tampoco son los mejores momentos políticos, eso al señalar que los próximos comicios se desarrollarán en un contexto al que posiblemente los electores no están preparados, entre otras cosas, por la crisis que hay al interior de los partidos políticos y porque la ciudadanía demanda hechos concretos.

“SERVIR ES UN TEMA MÍO”

Si bien aseveró que dentro de sus planes no está el “candidatearse”, manifestó que lo suyo es servir, trabajar en el servicio público, lo que le ha valido para ser, entre otras cosas, delegado federal y legislador federal y local.

“La política me ayuda a entender las diferencias que tenemos en todas las áreas, y como tal me enseña que ante las diferentes voces que hay en un organismo tan complejo, hoy como la Politécnica, siempre hay cosas fundamentales para el estado, entonces te centras en lo que tienes que hacer y no en lo que te divide”, expresó.

LOS LOGROS EN LA UPTX

Además de que su presupuesto pasó de 33 millones de pesos (en 2019) a 39 millones de pesos (en 2020), de tener cupo lleno y la ejecución de una obra de 20 millones de pesos, el año pasado alumnos de la UPTx recibieron alrededor de 28 millones de pesos en el pago de diversas becas.

Agregó que actualmente la universidad tiene una imagen institucional adecuada, instalaciones modernas, dignas y en buenas condiciones, eso además de un sistema electrónico eficiente.

“Esa es mi chamba y no la hago pensando en ser candidato de nada, mi trabajo es responderle al presidente de la Junta de Gobierno, el gobernador Marco Mena, y entregar mis resultados -como ya lo he hecho- a Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública federal.

UPTX, LIBRE DE LA ESTAFA MAESTRA

Padilla Sánchez informó que la UPTx está libre de la llamada “Estafa Maestra”, una investigación que involucró a esa casa de estudios como una de las instituciones públicas de educación superior que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano usó para el presunto desvío de recursos federales.

“Actualmente la universidad y el estado no tienen nada que ver, quienes firmaron documentos y quienes hicieron la revisión de cómo tenía que ser, están ya investigándose y –por ejemplo- la exsecretaria (Rosario Robles Berlanga) está todavía en la cárcel a expensas de probar todo lo demás”, expresó.

UN POLÍTICO QUE INICIÓ MUY JOVEN

Padilla Sánchez inició su carrera política a los 14 años de la mano de la senadora Beatriz Paredes Rangel, la única mujer que ha gobernado Tlaxcala, y a quien considera su maestra de vida que todavía, de vez en cuando, consulta.

De ella aprendió que cada actividad que hacían, como visitar al campesino o llevar juguetes a niños de zonas maginadas, no era otra cosa más que política.

Así ha forjado una trayectoria de muchos años que le permitió, entre otras cosas, ser parte del Congreso que propuso –en 1995- la creación de 16 municipios más, para pasar de 44 a 60 comunas en Tlaxcala.

AHORA, PONE ESA EXPERIENCIA EN PRÁCTICA

Por eso dice que en lugar de usar la rectoría de la UPTx como trampolín electoral, lo hace para aprovechar el gran momento de desarrollo económico que vive Tlaxcala, generado por el gobernador Marco Mena, en beneficio de su estado.

Nosotros tenemos que ocupar esta parte del proyecto del desarrollo para que consolidar muchas áreas, porque el gobernador hace su trabajo y a todos nos toca poner de nuestra parte y de nuestra voluntad,finalizó.

ENTÉRATE

En este ciclo escolar, la Universidad Politécnica de Tlaxcala cubrió su matrícula escolar al 100 por ciento.

5 MIL 300 alumnos actualmente están inscritos en la UPTx.

