Castiga Ejército a militares que participan en conflictos

Un militar plenamente identificado que participe en conflictos sociales, como los suscitados este fin de semana en Xaltocan, será sancionado por el Ejército Mexicano en el aspecto administrativo, advirtió Ana Karen Rodríguez Ortega, subteniente de Justicia Militar.

Local Tlaxcala no está rebasado en seguridad: Raúl Ruiz

No obstante, el campo militar al que están adscritos no puede sancionar en el rubro penal, pues no tiene esas atribuciones y el caso se turnaría a las autoridades correspondientes, precisó.

Entérate:➡️[Video] Jóvenes dejaron todo para ingresar al Ejército

Puntualizó que por ley los militares no pueden enfrentar doble enjuiciamiento, pues sería en contra de la Constitución, pero lo que sí pueden hacer como Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o cualquier otro ente público, es contribuir con la investigación como lo estipula el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Tenemos la obligación de contribuir con el procedimiento penal, si las autoridades requieren alguna información de manera judicial la solicitan al campo militar y brindamos contestación correspondiente siempre que este en nuestro nivel y facultades.

No te pierdas:➡️Salvaguarda el Ejército integridad de población tlaxcalteca

Local Envía Tlaxcala apoyo a damnificados por el huracán “Agatha” en Oaxaca

Aseguró que la Sedena mantiene actividades para prevenir que los militares se involucren que estos hechos e imparten pláticas de sensibilización y academias respecto a los delitos que pueden incurrir dentro y fuera de las instalaciones militares.

Respecto a la 23 Zona Militar, reveló que el delito con mayor incidencia es la deserción, que aplica cuando un elemento deja de presentarse a sus labores durante tres días continuos, lo que ocurre en la mayoría de las unidades subordinadas a este mando territorial.

Continúa leyendo:➡️Ejército, clave para una entidad segura

Aunque no reveló el número de casos que atienden, pues dijo no contar con estadísticas, aseguró que el implicado debe enfrentar un proceso jurídico por este delito y establecen periodos para que pueda presentarse, pero sin violar su garantía de audiencia. En caso de no presentarse al proceso jurídico inician una causa penal, proceso de investigación, términos a obedecer y es declarado prófugo.

Explicó que el Servicio de Justicia Militar atiende los delitos en los que incurra un elemento perteneciente a las Fuerzas Armadas y está encargado de la procuración e impartición de justicia para que no quede impune el acto que atenta contra la disciplina militar.

LEE MÁS: ⬇️

Local Jóvenes tlaxcaltecas, reserva de Fuerzas Armadas

Policiaca Participa Tlaxcala en reunión de Seguridad