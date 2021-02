Católicos solicitaron ceniza “para llevar”

Con las medidas de seguridad e higiene la Iglesia católica llevó a cabo la imposición de ceniza a la feligresía, aunque este año muchas personas solicitaron “para llevar”, pues prefirieron aplicarla en casa a sus adultos mayores y niños.

Desde las 07:00 y hasta las 20:00 horas, diversas parroquias ofrecieron el signo de fe y organizaron misas en distintos horarios, entre ellos, las 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 y 20:00 horas, para que los fieles pudieran ver las transmisiones en su hogar y aplicarse el polvo.

En un recorrido efectuado por los principales templos de la entidad, El Sol de Tlaxcala constató que las parroquias cumplieron con lo establecido por el Obispo de la entidad, Julio César Salcedo Aquino, pues aplicaron gel, tomaron temperatura y desinfectaron a cada visitante.

En el rito, los clérigos y ministros soltaron el polvo en la cabeza de quien lo recibió y no pronunciaron la frase, “polvo eres y en polvo te convertirás”, pero además de ello, entregaron bolsas pequeñas, cuyo contenido era ceniza para quienes la requirieron.

CATÓLICA PIDIÓ CENIZA PARA SUS FAMILIARES

Después de recibir el signo de fe y de ofrecer un arreglo de flores a “Padre Jesús del Convento”, la señora Blanca Estela Zarate Xochitiotzin, originaria de Chiautempan, pidió una bolsita con ceniza para aplicársela a su señora madre y a su hijo.

“Mi madre se llama Gregoria Xochitiotzin Vázquez, tiene 78 años y sufre de un problema en el pie, no puede caminar y mi hijo Ángel de Jesús N. tiene siete años y no lo traje para no exponerlo a los contagios de Covid-19, pero al ratito en la misa de siete, la veremos en las plataformas digitales y ahí, yo misma les aplicaré la ceniza”, platicó a este Diario.

La mujer, quien asistió al Exconvento Franciscano de Nuestra Señora de Los Ángeles, en Chiautempan, aseguró que, al igual que cientos de fieles, sigue las misas en las plataformas virtuales, pues es una forma de protegerse y cuidar a su familia, ya que conoce de contagios y muerte de parientes, víctimas del nuevo coronavirus.

Por su lado, los ministros de la iglesia de San José, ubicada en Tlaxcala capital, comentaron que los horarios para la organización de misas no fueron uniformes, más bien dependió de la organización en cada una de las parroquias.

Por último, establecieron que la ceniza que repartieron e impusieron fue de palmas benditas, imágenes religiosas, misales y toda clase de artículos devotos que pudieron quemar, aunque este año elaboraron una cantidad mayor, pues desde el lunes repartieron ceniza a los fieles que se la colocaron en casa.

SE IMPONE LA FE

La fe católica se impuso en Chiautempan y movió a cientos de feligresas quienes, pese a las restricciones de movilidad por la pandemia de la Covid-19, acudieron a templos del municipio para celebrar el Miércoles de Ceniza. Empero, este rito tuvo que ser modificado por las autoridades eclesiásticas y, por ello, las iglesias permanecieron cerradas para evitar aglomeraciones, hubo filtros de sanidad en los accesos y los fieles únicamente tomaron ceniza en los atrios.

Para Socorro Dávila Gutiérrez, originaria de Chiautempan, asistir a tomar ceniza es un acto que heredó de sus padres y antepasados; sin embargo, igual lo hace por su fe católica y creencia en la imagen de Padre Jesús del Convento. Aseguró que vivir esta celebración en medio de una pandemia es dolorosa no solo para ella y su familia, sino para todos, al no poder ingresar a los templos y ahora solo rezar por unos minutos desde afuera.

No obstante y como cada año, Dávila Gutiérrez aprovechó para pedir por el perdón de sus pecados y para acompañar a Padre Jesús del Convento en el inicio de cuaresma, pues “es una imagen tan querida por nosotros y todo el pueblo”.

La pandemia dio una gran lección de vida de forma generalizada por no valorar la fe católica, dice la creyente Socorro Dávila.

Con información de Eduardo Tlachi | El Sol de Tlaxcala

