Causa malestar el aumento al pasaje en Tlaxcala

El incremento en la tarifa del pasaje en Tlaxcala ha provocado malestar y discrepancias entre los usuarios del transporte público, quienes han resentido el golpe en sus bolsillos.

Local

Y es que si bien concesionarios y transportistas, en conjunto con la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), la semana pasada anunciaron el aumento de un peso a la parada mínima, los tlaxcaltecas critican el impacto que tiene el precio final del pasaje por la suma del kilómetro adicional en 35 centavos.

Y aunque oficialmente es válido desde el pasado viernes 23 de diciembre, fue este lunes, al retomar sus actividades laborales y tras un fin de semana de festejos por la Navidad, cuando las inconformidades aumentaron.

Los argumentos de los tlaxcaltecas son porque se trata de un incremento que afecta a todos los sectores, pero principalmente a los estudiantes quienes al regresar a clases deberán aumentar de seis a 10 pesos a su cuota diaria de pasaje, por el viaje de ida y vuelta.

Sin embargo, algunos usuarios aceptaron que fue mucho el aumento autorizado, pero señalaron que era necesario para los choferes del servicio de transporte público, puesto que desde hace tiempo han aumentado los precios del combustible y de los insumos, y a eso sumaron el pago del mantenimiento de las unidades y hasta multas que les imponen por hacer minutos al checar los recorridos que hacen.

SMyT BAJA TRAYECTO DE PARADA MÍNIMA

La molestia de los usuarios es porque en prácticamente todas las rutas del estado el incremento del pasaje fue mínimo de dos pesos con 50 centavos y en algunos casos hasta de cinco pesos, lo que significa que subió hasta en un 30 % en comparación con la tarifa anterior.

Pero no solo por eso, sino también porque las distancias antes consideradas como “parada mínima” también fueron modificadas y entonces el pasaje de ese concepto no es de ocho pesos, sino hasta de nueve pesos.

Lo anterior fue establecido por la SMyT, pues la dependencia comunicó que desde el 23 de diciembre la parada mínima -que se refiere al viaje máximo de seis kilómetros- cuesta ocho pesos, un peso más, pero que el kilómetro adicional debe ser cobrado en 35 centavos y eso es lo que “dispara” el precio en rutas de distancia largas.

Con base en el acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de Tlaxcala los concesionarios y transportistas han fijado sus cuotas, el trayecto de la parada mínima de seis kilómetros en ocho pesos, pero después de esa distancia los concesionarios aumentaron 35 centavos por cada kilómetro, sin importar que haya precios distintos en una misma comunidad, colonia, sección o delegación.

El incremento de hasta 30 %





Han incrementado en todas las rutas en un 30 % o hasta más y, por ejemplo, hasta antes del ajuste el costo de Santa Ana Chiautempan a cualquier sitio de la capital del estado era de siete pesos, al ser considerada parada mínima.

Ahora, los precios varían según el sitio donde las personas desciendan: hasta Plaza Vértice son ocho pesos, a la explanada del mercado municipal Emilio Sánchez Piedras son 8.50 pesos, al paradero de la avenida 20 de noviembre son 9 pesos, a la Central de Autobuses de Tlaxcala son 9.50 pesos y hasta las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado son 10 pesos.

La ruta de Contla al centro de Tlaxcala incrementó en tres pesos, pues anteriormente el costo era de ocho y ahora es de 11 pesos; de Guadalupe Tlachco a la capital aumentó cinco pesos ya que antes del 23 de diciembre estaba en nueve pesos y actualmente es de 14 pesos.

De Ixtacuixtla a Tlaxcala subió cuatro pesos ya que anteriormente las personas pagaban 8.50 pesos y ahora erogan 12.50 pesos. En la ruta que va de la Central de Autobuses de Tlaxcala, en la capital, a la zona de Hospitales, en Apetatitlán, el pasaje subió tres pesos, al pasar de nueve a 12 pesos.

Y lo mismo sucede en otras rutas: de Amaxac a Tlaxcala el incremento fue de 2.50 pesos; de San Miguel Contla, en Santa Cruz Tlaxcala, a la capital el aumento fue de cuatro pesos; de la capital a Nativitas subió dos pesos, y de la capital a Zacatelco fue de tres pesos.

PRECIO NO FUE FIJADO POR TRANSPORTISTAS

Entre algunos choferes del servicio de transporte público también ha causado confusión el acuerdo de la Secretaría de Movilidad, pues una parada mínima, por ejemplo de Chiautempan a Tlaxcala, antes era de siete pesos y ahora es de nueve pesos.

Al ser ellos quienes tienen el contacto directo con los usuarios, solicitaron la comprensión de los tlaxcaltecas puesto que las tarifas fueron establecidas por la dependencia estatal y no por ellos. “La gente está molesta y lo entendemos, porque además no nos han mandado un documento oficial firmado que respalden nuestros costos, y tenemos que explicarle a la gente que nosotros no pusimos los precios”, dijo un chofer de la ruta Panotla-Tlaxcala.

TRANSPORTISTAS QUERÍAN SUBIR DOS PESOS

Desde hace varios meses, concesionarios y asociaciones de transportistas del servicio público de pasajeros insistieron al gobierno estatal en la revisión y actualización de la tarifa de la parada mínima y kilometro adicional.

La semana pasada fue avalado el aumento, pero no fue el que ellos pidieron desde finales de 2021 y durante todo 2022, que era de subir en dos pesos la parada mínima y en 50 centavos el kilómetro adicional

El pasado jueves, al anunciar el incremento, Valentín Meléndez Tecuapacho, líder de la Unificación de Concesionarios del Estado de Tlaxcala, comentó que las reuniones con la dependencia estatal continuarán en 2023, pues su intención es consolidar sus peticiones.





DATO:

Los descuentos otorgados a personas con discapacidad, estudiantes y artesanos, continúan vigentes. En las unidades del transporte público debe ser exhibida la tarifa en un lugar visible.





