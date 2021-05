CEDH debe ser sin intereses políticos

El Congreso local y los sinodales tienen la obligación de nombrar en la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a un perfil ciudadano, sin intereses políticos o partidistas, que el proceso sea limpio y sin presiones, aseveró Edgar Alejandro Gómez Jaimez, aspirante a ocupar el cargo.

Sostuvo que el proceso de selección debe observar que quien elijan como ombudsperson realmente defienda los derechos de los niños, adolescentes, mujeres, sectores vulnerables y de la sociedad en general.

“Me ha tocado observar en las anteriores selecciones que pasa por procesos políticos y ahora, la actual Legislatura, ha hecho una convocatoria transparente y democrática, pero es importante que se prioricen las capacidades técnicas, sensibilidad y el trabajo de atención a las víctimas de violaciones a los derechos humanos”, soltó.

Sin revelar nombres, sostuvo que otros aspirantes cumplen con las credenciales, pero evidentemente no tienen los compromisos éticos e independencia política, amén de que tampoco han explicado sus intenciones; no han puntualizado ¿qué hacer?, ¿cómo hacerlo? y no han detallado qué sí se puede hacer y qué no.

RECHAZA REELECCIÓN

Por otro lado, dijo que, si se evalúa desde el lado técnico, el cargo de defensor de los derechos individuales debe ir en contra de la reelección, aunque está a favor de extender el mandato a un periodo de seis o siete años.

“Al pugnar por una relección se transforma la capacidad de defensa de derechos humanos a un quehacer político, pues se dan todas las condiciones de negociar la permanencia a cambio de espacios políticos”, aseveró.

En cuanto al número de participantes y cuál sería su posición si el puesto fuera honorífico, estableció que seguiría participando, pues su compromiso es con la ciudadanía, pero sí vaticinó que no serían tantos los postulados.

SE SIENTE EN DESVENTAJA POR LA PARIDAD

Recordó que a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es presidida por una mujer, ha generado dudas en su quehacer, “pero en este proceso sí tenemos desventaja los varones, porque los estándares políticos y sociales dictan que las mujeres deben ocupar esos espacios”.

Agregó que las asociaciones civiles tienen un peso específico, y la posición que han adoptado a lo largo de este proceso de selección “es que quieren que sea una mujer quien ocupe el cargo en Tlaxcala”.

RELEVANTE LA ELECCIÓN DEL CONSEJO

Para la elección del Consejo Consultivo, mencionó que debe existir expectativa de ello, toda vez que se convierte en la herramienta fundamental, porque serán ellos quienes permitan ejercer las funciones inherentes del titular del organismo, pero esa designación está un tanto ignorada.

“Si no tenemos un Consejo y una presidencia autónoma e independiente, es posible que no se logre el objetivo de la institución y sigamos con tendencias políticas dentro del actuar y quehacer gubernamental, así como la legítima defensa de garantías individuales”, finalizó.

El perfil del nuevo ombudsperson debe ser ciudadano cercano a la sociedad, capaz de atender a las personas y sus derechos, no basta tener credenciales o conocimiento institucional y entre los aspirantes hay muy buenos perfiles.

Edgar Alejandro Gómez Jaimez, aspirante a presidente de la CEDH.

