Celebra 45 años la Normal Urbana Federal

Los normalistas transformarán mentes y tocarán corazones, de ahí que deben prepararse y cumplir con la encomienda de moldear a la niñez para tener un mejor estado y país, sentenció el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe), Florentino Domínguez Ordóñez, en el marco de la celebración del 45 aniversario de la Escuela Normal Urbana Federal (ENUF) Emilio Sánchez Piedras.

Durante su intervención, el funcionario estatal manifestó que la Nueva Escuela Mexicana ha volteado sus ojos a los normalistas, pues ahora impulsa la dignificación y reconocimiento del magisterio tlaxcalteca, las cuales son aspiraciones que desde siempre las dirigencias sindicales han motivado y llevado al escenario nacional, de ahí que en los procesos de admisión, los egresados de estas escuelas tendrán prioridad.

En el acto se reconoció la trayectoria de docentes que hasta la fecha continúan impartiendo cátedra en la escuela normal /Mizpah Zamora

Asimismo, reconoció que en este proceso se restituye el sistema de promoción vertical y horizontal que se había perdido, y hoy los docentes en servicio pueden ascender con un periodo mínimo de permanencia en cada lugar, “porque el que manda sabe hacer y el que sabe hacer sabe mandar”.

Ante alumnos, docentes y exdirectivos de la institución, resaltó que de la ENUF han salido distinguidas figuras que han coadyuvado al desarrollo de Tlaxcala y el país, de ahí que los instó a que “sueñen en grande, porque quien no lo hace nunca es grande, para que al llegar a una institución educativa les palpite el corazón y sientan la enorme emoción al estar frente a los alumnos y eso no lo puede hacer nadie que no sea maestro o maestra”.

Por otro lado, el director de la escuela, José Gustavo Torres Lima, refirió que a lo largo de estos años, han egresado más de 12 mil profesionistas en educación primaria, preescolar y, además, de educación media superior en matemáticas, español, ciencias naturales, historia e inglés, por lo que ahora estos maestros recorren la República con un gran éxito como quienes dirigen el sistema educativo estatal y encabezan la dirigencia sindical.

Autoridades educativas, de la institución y sindicales, develaron una placa conmemorativa; además entregaron reconocimientos a exdirectores y realizaron un homenaje póstumo a docentes fallecidos.

