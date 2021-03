Celebra Iniciativa Privada cancelación de Reforma Eléctrica

Al considerarla como retrógrada y arcaica, la Iniciativa Privada (IP) de Tlaxcala celebró la cancelación definitiva de la Reforma Eléctrica impulsada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues tiene muchas inconsistencias que deben ser revisadas y modificadas.

Durante su visita en días pasados al estado, el presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos Férez, afirmó que esta determinación era algo que se veía venir desde que se estaba discutiendo, pues no se puede generar una ley por imposición, así se tenga la mayoría en el Congreso, más aun porque, como lo dijeron los juristas, es violatorio a la Constitución y leyes de competencia económica.

“Lo que vimos es que dos jueces federales en materia de competencia económica, administrativos con especialidad, están concediendo suspensiones definitivas, de las cuales ya son cerca de 40”, ahondó.

Por lo anterior, señaló que esperan que esta problemática se solucione de fondo en estos amparos y se eche para atrás la modificación que hicieron a las leyes.

Eso sí, invitó al Ejecutivo federal, que fue quien puso esa iniciativa preferente, para que le cambien no una coma, sino muchas frases y palabras, pues la esencia más pura de la política es acercar posiciones distantes buscando el bien común, pero no imponiendo una visión que no está de acuerdo a los tiempos actuales.

Y es que el pasado 19 de marzo, un juez federal concedió la suspensión definitiva que frena la aplicación de todas las disposiciones de la reforma eléctrica, esto mientras se resuelve si concede o no el amparo.

En la resolución, el jurista puntualizó que los efectos de esta medida cautelar, a pesar de que se solicitó solamente por dos empresas que realizan actividades reguladas en el sector eléctrico, debe tener efectos generales.

