Ceneval aplicará examen de admisión en la UATx

En punto de las 9:00 horas, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), iniciará la aplicación del examen de admisión para miles de aspirantes que buscan ingresar en alguna de las 45 licenciaturas de la convocatoria del ciclo Otoño 2023 de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

La evaluación, programada para hoy 23 de junio, será en las facultades y unidades académicas multidisciplinarias que eligieron los jóvenes, solo los aspirantes a la Licenciatura de Médico Cirujano acudirán al Centro Cultural Universitario para contestar las preguntas de conocimientos generales.

NOVEDADES DE LA CONVOCATORIA

Para esta convocatoria, la UATx registró una cifra récord de interesados en las licenciaturas, solo en el registro inicial fueron más de 11 mil personas reportadas en el Sistema de Integral de Información Administrativa.

Posteriormente, el pasado 23 de mayo la casa de estudios entregó siete mil 319 fichas Ceneval a los aspirantes, quienes tendrán derecho a contestar la prueba que será la única vía de ingreso a la universidad, pues esta ocasión no habrá cabida para los gestores, como ha externado Ortiz Ortiz.

El rector apuntó que las personas que busquen lucrar con la universidad y que por años se han beneficiado económicamente al recomendar a los aspirantes, serán denunciados penalmente mediante el área jurídica de la universidad, pues buscan acabar con esta práctica que ha dañado la imagen de la casa de estudios.

Este proceso de admisión también destaca por la incorporación de cuatro nuevas carreras, incluidas en la convocatoria y que por primera vez aplicarán el examen de ingreso, los programas son Diseño Gráfico, Fisioterapia, Economía y Finanzas, así como Gerontología Social, además de que, en la presente convocatoria, la carrera de Naturopatía también se impartirá en el campus de Tlaxco.

RECOMENDACIONES

Una de las principales recomendaciones para contestar el examen de admisión de la UATx es llegar con tiempo de anticipación, al menos 30 minutos antes, en algunas facultades la cita es desde las 8:00 horas. Los alumnos tendrán tres horas para contestar las preguntas de conocimiento general.

Los documentos que deben llevar son ficha Ceneval (indispensable para ingresar), credencial oficial con fotografía como el INE, cartilla militar, pasaporte o credencial escolar, está última solo aplicará para aspirantes que no han cumplido la mayoría de edad. La fotografía en la identificación permitirá evitar la suplantación de identidad.

Los jóvenes no deberán llevar mochilas o bolsas grandes, no usar el celular, tabletas, relojes inteligentes o cualquier otro dispositivo electrónico durante el tiempo de examen, no podrán ingresar alimentos ni bebidas y acudir sin acompañantes.

Las listas de aceptados serán publicadas en julio y estarán disponibles en la página electrónica de la UATx y las facultades y unidades académicas multidisciplinarias.