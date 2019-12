Cerrará la CEAM con más de 500 denuncias

El mal trato en los servicios médicos y la falta de información, fueron las quejas que más atendió la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (CEAM), señaló el titular de la dependencia, Carlos Santiago Alonso, quien agregó que en este año cerrarán con más de 500 denuncias.

Tras referir que atienden a personas que usan los servicios de salud públicos y privados, mencionó que en promedio concilian el 60 % de los casos que reciben, el resto es canalizado a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico para su resolución por medio de laudo.

Sobre las quejas por malas prácticas o fallas en la atención médica, el presidente de la CEAM informó que son 40 en este año, cantidad que es baja en comparación a otras entidades.

En general al paciente y a los familiares no se les informa adecuadamente y en términos que entiendan, otra es el trato, es donde más actúa la CEAM, pues son pocos los casos de negligencia, que no lo es hasta que se demuestre, el término se usa mucho, pero en varios casos no se trata de eso, expresó.

Justificó que la Comisión intensifica la labor de difusión entre los usuarios de los servicios de salud públicos y privados para defenderlos y orientarlos.

Santiago Alonso destacó que hay casos que la CEAM resuelve en un parámetro promedio de 48 horas, pero hay otros que en menos tiempo, lo que ayuda a que las quejas no se vayan a los tribunales.

